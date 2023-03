La Agencia de Seguridad Vial insiste con la figura del "conductor designado"

11/03/2023 - 17:30 País

Mientras se espera la aprobación del alcohol cero como Ley Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otras organizaciones dedicadas al tema del tránsito recomiendan la utilización de un "conductor designado" cuando se asiste en grupo a un encuentro donde se va a consumir alcohol.

Aunque todavía no tiene alcance nacional, la normativa del alcohol cero ya rige en varias provincias, y elegir a un conductor designado, es una opción que se utiliza cada vez con mayor frecuencia, indicaron voceros de la ANSV.

La última provincia en promulgar la normativa que prohíbe la ingesta de alcohol para conducir fue Buenos Aires, sumándose así a Córdoba, Chaco, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Una idea que surgió hace algunos años en Europa, es la de elegir entre el grupo de conductores a uno que no consuma alcohol para que sea el encargado de llevar a sus hogares al resto, que sí consumió.

En una reciente encuesta realizada por Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, se consultó a mil conductores del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para saber si utiliza o no la opción de un conductor designado, y en la oportunidad el 54 por ciento dijo utilizar habitualmente ese recurso nombrando con un conductor designado; el 22,1% no opinó; el 12,1% afirmó hacerlo solo a veces; y el 11,3%, dijo no utilizarlo nunca.

El trabajo mostró que el 47.3% de los jóvenes de 16 a 29 años dijo emplear un conductor designado habitualmente, el porcentaje ascendió al 64,6% en los adultos de 50 a 64 años.

Teniendo en cuenta el sexo de los encuestados, los resultados fueron muy parecidos, ya que el 52.8% de los hombres dijo salir normalmente con un conductor designado, y el 55.7% de las mujeres, sostuvo lo mismo.