Aguardan la evolución del hijo de Ramón Díaz para que brinde su declaración por el fatal choque: cómo raccionó el DT

15/03/2023 - 15:43 País

La justicia de Mercedes aguarda la evolución de Michael Díaz, uno de los hijos del entrenador argentino Ramón Díaz, quien permanece internado luego de que ayer protagonizara un choque frontal con su camioneta en la ruta nacional 5, a la altura de la localidad bonaerense de 9 de Julio, en el que murió su esposa y el conductor del otro vehículo, informaron fuentes judiciales.



Esta mañana, el ex entrenador riverplatense tomó un vuelo desde Arabia Saudita, donde dirige al equipo Al-Hilal, junto a su otro hijo Emiliano, y se espera su llegada al aeropuerto de Ezeiza en horas de la tarde.



Con respecto al imputado hasta el momento por el delito de "doble homicidio culposo", Michael fue trasladado esta mañana al Sanatorio Anchorena, de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que presenta una fractura de fémur y un traumatismo de tórax.



Los médicos que lo recibieron serán los encargados de evaluar si está en condiciones de declarar ante el titular de la fiscalía 4 de Mercedes, Lisandro Masson, quien solicitó su indagatoria para el día de hoy..



En tanto, fuentes judiciales confirmaron que están en proceso los peritajes toxicológicos y mecánicos que se hicieron en el lugar del hecho.



El siniestro ocurrió ayer a las 11.30 en el kilómetro 252,5 de la ruta 5, donde por causas que aún deben establecerse chocaron de frente una camioneta RAM, conducida por Michael Díaz, y un vehículo utilitario Renault Kangoo.



Michael Díaz viajaba acompañado por su esposa, Bárbara Oliver, y su hijo de 8 años, en tanto en la Kangoo viajaba solo el conductor, un hombre de de 65 años identificado como Alberto Flaque, un exbombero voluntario oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo .



Como resultado del impacto, murieron en el acto el chofer del utilitario y Oliver, que viajaba en la RAM, al salir despedida del vehículo como consecuencia del fuerte impacto, por lo que se presume que no tenía abrochado el cinturón de seguridad.



Michael Díaz y su hijo fueron trasladados al Hospital Julio de Vedia, de la localidad de 9 de Julio, y se encontraban fuera de peligro, informaron a Télam las fuentes consultadas, que agregaron que en el momento del siniestro -en horas de este mediodía- se registraban lluvias de gran intensidad en la zona.



Según las fuentes, el menor no sufrió heridas por el siniestro, aunque si tuvo que ser contenido psicológicamente en el centro asistencial de 9 de Julio.