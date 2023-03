Bullrich en Córdoba: "El kirchnerismo es una máquina de impedir para las pymes"

20/03/2023 - 19:10 País

Patricia Bullrich aseguró en Córdoba que "el kirchnerismo es una máquina de impedir para las Pymes. Asfixia, ahorca en vez de acompañar y estar al lado de quienes levantan las persianas todos los días y generan cientos de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país". Esto, en relación a su recorrida por la empresa Fabrimetal, un emprendimiento familiar del rubro que tiene más de 50 años de trayectoria y que atraviesa a diario las trabas que el gobierno nacional le pone a su actividad.

"Es un sinsentido que le pegués con un palo al que apuesta continuamente al crecimiento y la inversión. Ellos deberián ser los principales aliados de la Argentina que soñamos y vamos a construir todos juntos", señaló.

Bullrich -que por la tarde inauguró el local Patricia Presidenta en el centro de la ciudad y al que asistieron más de 600 personas- señaló que "los argentinos vamos a reconstruir fuerzas porque estamos agotados, cansados, sintiendo que la Argentina es un país en el que todo cuesta. Pero por suerte, también, tenemos en claro que podemos salir y que el camino es con coraje, decisión; y un plan de gobierno con un rumbo claro".

"La inflación no nos permite vivir, la inseguridad ha tomado a la sociedad todos los días, cada día se hace más peligroso salir a la calle; este gobierno está absolutamente alejado de esa agenda que urge entre los ciudadanos", agregó la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a la prensa, Bullrich -que llegó acompañada a Córdoba de Damián Arabia, secretario de la presidencia Pro- insistió con el trabajo coordinado que deben llevar "las Fuerzas de seguridad junto a los gobiernos locales para que estén ahí, en el territorio y con un plan de trabajo preventivo y de acción directa. El problema es cuando se realizan anuncios de tono electoral que no tienen que ver con una decisión real de combatir el delito". Palabra seguida, definió: "Armar a la gente y no desarmar a los delincuentes no es una medida que vaya a solucionar los problemas de inseguridad".

Mañana por la mañana -y en continuidad con su agenda en la capital cordobesa- Bullrich visitará el Instituto Técnico Renault; y luego disertará en La Bolsa de Comercio de Córdoba ante un auditorio con empresarios que agotó sus lugares con un mes de anticipación.

De las actividades de la presidenta del Pro participarán Carmen Alvarez Rivero, Luis Juez, Laura Rodriguez Machado, Rodrigo De Loredo, Mario Negri y Luis Juez; y los dirigentes Cecilia Irazusta, Sebastian Garcia Diaz, Ignacio Sala, Julian Chasco, Andrés Diaz Yofre, Felipe Crespo y Oscar Aguad.