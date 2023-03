Rigen alertas por tormentas en el centro del país: qué se dice sobre Santiago

22/03/2023 - 09:47 País

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas amarillas por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis, al tiempo que rige una advertencia por vientos para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego y otra por calor para zonas de Santa Fe y Corrientes.

Según el informe del organismo, la alerta amarilla por tormentas afecta a todo el territorio de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires en localidades como Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Campana y Zárate; el centro y parte del sur de Santa Fe en la ciudad capital, Rosario y otras ciudades como Constitución e Iriondo; y el centro de Córdoba en la capital provincial, Cruz del Eje, San Javier y San Justo, entre otras.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 80 milímetros, indicó el SMN.

Además, agregó que estos fenómenos podrían tener como riesgo principal asociado la abundante caída de agua en cortos periodos, y en forma localizada caída de granizo y/o ráfagas fuertes. El nivel amarillo, que implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", también se extiende el sur de Catamarca, el este de La Rioja y una porción del noreste de San Luis, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la población de estas zonas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

SANTIAGO DEL ESTERO

Para Santiago del Estero, las condiciones prometen bajas posibilidades de tormentas. De hecho, este miércoles el porcentaje de probabilidad era del 40%. La temperatura, en tanto, sigue siendo alta a pesar de que ya ha comenzado el otoño. Para hoy la máxima pronosticada es de 36º y para mañana, lo mismo.