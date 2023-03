Alberto Fernández, sobre Milei: “Claramente, es una amenaza a la democracia”

30/03/2023 - 12:52 País

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei es "una amenaza a la democracia, claramente”, y afirmó que "los totalitarios, como Adolf Hitler, se valen de la democracia" para poder llegar al gobierno.



"Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para una sociedad, definitivamente", dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a radio Perfil, apenas aterrizado en Buenos Aires tras su encuentro de ayer con Joe Biden en la Casa Blanca.



En esta línea, el Presidente comparó al precandidato con el dictador genocida Adolf Hitler: "Hitler no llegó en un golpe de estado, llegó votado por los alemanes".



Finalmente, consideró que las sociedades "están polarizadas en todo el mundo" y esto ha dejado una insatisfacción que se traducen en un enojo con la política.



"Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo", concluyó el mandatario.