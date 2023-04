La joven atropellada en Cancún regresa al país para terminar de recuperarse

03/04/2023 - 18:28 País

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que fue atropellada por un auto que conducía una adolescente de 14 años alcoholizada en la ciudad mexicana de Cancún el 28 de diciembre, volverá mañana por la tarde junto a su hermana Karen a la Argentina para terminar de recuperarse en Mar del Plata gracias a las gestiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a través de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales, informó hoy este organismo público.



"Volvemos mañana, tenemos un vuelo de regreso desde Cancún directo para Ezeiza. Partimos a las 7 de la mañana y llegaremos a Ezeiza a las 18. No sabemos aún si tomaremos un vuelo directo a Mar del Plata o iremos por transporte terrestre. Vamos a llegar el miércoles a Mar del Plata", confirmó Karen, la hermana de Yésica desde Cancún, a Télam.



Sobre el estado de su hermana, contó que "está en silla de ruedas, no puede caminar. Intenta andar con las muletas con un fisioterapeuta a domicilio y él le dijo que va a poder volver a caminar aproximadamente al año. La rehabilitación la va a continuar en Mar del Plata junto a otros estudios neurológicos y chequeos".



Además, "al estar intubada le ha cambiado un poco la voz, pero eso se está acomodando. A veces se confunde ciertas palabras o se olvida de algo que dijo, pero, es un milagro que pueda hablar de corrido bien, algo que me preocupaba mucho. Por el tema cerebral, aún en la mano izquierda tiene problemas motrices de escritura. Los sonidos muy fuertes le molestan mucho, le duele la cabeza", enumeró Karen, entre otras secuelas.



El arribo del avión está previsto para las 17.55 al Aeropuerto Internacional Ezeiza, donde además a las 18, junto al director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, brindará una conferencia de prensa en la sala "Malvinas Argentinas", ubicada en el extremo de la Terminal C frente al parking.



Yésica fue atropellada el 28 de diciembre de 2022, cerca de las 23, por un auto Mercedes Benz cuando ella circulaba en una moto junto a un amigo, y por las heridas recibidas fue internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez, en la localidad de Quintana Roo.



Producto del impacto murió el conductor del vehículo, mientras que ella quedó internada en grave estado, estuvo en coma varios días y tuvo que ser operada por una triple fractura en una de sus piernas.



Karen contó que en el hospital de Cancún "no disponían de un neurólogo ni de un infectólogo, que era muy importante, porque en un momento tuvo una gran infección en la pierna".



La joven fue dada de alta el pasado 28 de febrero y comenzó a realizar una rehabilitación para recuperar la movilidad en Cancún.



"La recuperación va a ser mucho más rápida en Argentina, donde va a estar con todos sus seres queridos y amigos que la apoyan", consideró Karen.



Al momento del accidente, la adolescente que conducía alcoholizada fue demorada pero a las pocas horas recuperó su libertad.



Sobre la causa, Karen contó que "tanto la madre de la menor, como la menor, tienen una vida normal, nunca se presentaron ni ante mí, ni a la familia del fallecido, Jesús Bucio".



El primer acercamiento fue unas semanas atrás, en una mediación, cuando "la menor" le quiso presentar "un video pidiendo disculpas que estuvo a cargo de la mediadora", pero Karen se negó



"Es muy tarde para pedir disculpas, no se llegó a ningún acuerdo, ni por parte mía, ni del -la familia del- hombre fallecido, porque nos querían otorgar un monto mínimo y en dos pagos para la recuperación económica de mi hermana. La causa se judicializó y está en manos de nuestro abogado", explicó.



El juicio se hará por las dos vías, penal y civil, y se continuará por vía Zoom u otra aplicación, adelantó.



Como Yésica no contaba con cobertura médica, la familia inició una campaña para juntar fondos y pagar el tratamiento médico, por lo cual Karen aseveró que agradecen a la gente que los ayudó, como también a "médicos, enfermeros y personal del hospital general de Cancún, que a pesar de la falta de insumos y material atendieron a Yesi como una mexicana más"; y al Consulado argentino, la Asociación de Madres del Dolor que puso en contacto a la pareja con la ANSV, y a los medios de comunicación.