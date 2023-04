Aníbal Fernández volvió a apuntar contra Wado de Pedro: “Parece ser que no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones”

05/04/2023 - 12:08 País

Mientras aumentan las posibilidades de que se abra una interna en el oficialismo, hubo un nuevo round entre Aníbal Fernández y Eduardo Wado de Pedro.

Esta mañana, luego de ser consultado sobre los reclamos de la gente a partir del asesinato del colectivero, el ministro de Seguridad apuntó contra su par del Interior.

La reacción de Aníbal Fernández llegó después de que de Pedro considerara que hubo una "decisión unipersonal" de parte del mandatario, quien, según aseguró, no consultó con el resto de sus socios del Frente de Todos la estrategia para las elecciones de este año.

"Lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección en la que haya PASO2", había manifestado el titular del Interior en diálogo con C5N.

"No es Wado el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos", señaló Fernández.

"Parece ser que el ministro del interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias. El que tomó la decisión es el Presidente, que es el único que lo puede hacer", continuó.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre si es normal que un ministro cuestione al jefe de Estado, respondió: "No, no me parece normal, me parece absolutamente desubicado".