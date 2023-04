Argentina exigió al Reino Unido que "deje de dilatar ayuda humanitaria" para buscar soldados caídos

08/04/2023 - 12:28 País

La Argentina le exigió al Reino Unido que "deje de dilatar la decisión sobre la acción humanitaria" para la localización de soldados caídos en Malvinas, en el marco del Plan Proyecto Humanitario (PPH), cuya firma estaba prevista para el 16 de diciembre de 2022.



Esta petición se formalizó mediante "una nota enviada el miércoles pasado al gobierno británico a través de la embajada británica en Buenos Aires", precisó a Télam el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.



La nota enviada sostiene que el Gobierno argentino "lamenta las dilaciones y falta de flexibilidad del Reino Unido en avanzar en las negociaciones de los instrumentos del PPH3, cuya firma estaba originalmente prevista por el CICR para el 16 de diciembre de 2022".



"También en el ámbito de las tareas humanitarias el Gobierno argentino desea recordar que aguarda una respuesta en la que propone iniciar un intercambio a fin de concretar la visita de familiares al Cementerio de Darwin y también al Estrecho San Carlos para rendir homenaje a los caídos en el buque Isla de los Estados", en referencia a la iniciativa argentina impulsada en 2022.



Y añade que "el Gobierno argentino reafirma, tal como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, su deseo de avanzar en conjunto con el Reino Unido en las actividades humanitarias pendientes en el marco de las obligaciones dispuestas por el Derecho Internacional Humanitario y en aras de brindar respuestas y consuelo a las familias".



Carmona consideró en diálogo con esta agencia que "cuando hay una cuestión humanitaria no se la puede usar como moneda de cambio o como palanca de nada".



"Por eso, nuestra posición siempre fue realizar las tareas preparatorias necesarias en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para obtener las muestras de ADN y todo lo que implica el proceso de reconocimiento", afirmó el funcionario.



El Plan Proyecto Humanitario (PPH) fue concebido en tres etapas y comenzó a ser negociado en 2012, bajo el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



La primera parte del proyecto se concretó en el 2016; y luego se firmó la segunda en el 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández, y quedaba pendiente de la firma la tercera parte, que debía concretarse en diciembre del año pasado.



"Las autoridades ilegítimas de las Islas no estarían de acuerdo. Sin embargo nosotros consideramos que en cuestiones humanitarias el tema de acuerdos o desacuerdos de los gobiernos o de los habitantes no debería ser un impedimento porque aquí hay una obligación internacional", remarcó.



Carmona explicó a esta agencia que "hasta agosto del 2022 los británicos sostenían que no estaban las condiciones sanitarias dadas" en referencia a los vuelos que se tendrían que haber hecho durante la primera mitad de ese año.



"Nosotros primero exigimos que se reestablecieran los vuelos. Ofrecimos vuelos humanitarios porque habían quedado personas varadas. Planteamos que fueran los familiares y que se reestableciera el vuelo Punta Arenas Malvinas con escala en Río Gallegos", sostuvo Carmona al considerar que "Malvinas no podía seguir aislada".



También recordó que "en febrero del 2022 formalizamos el pedido de que se hiciera el Proyecto de Plan Humanitario III para casos que requerirán tareas previstas a partir del 16 de diciembre de 2022 en la Isla Borbón y en el cementerio de Darwin".



"En paralelo iba nuestro interés de que viajaran los familiares del plan proyecto humanitario II" pero que "desde ese momento empezaron los peros del lado británico. En el último trimestre del año pasado propusimos un viaje con familiares que incluía no solamente a los del PPH2 sino también a las madres y padres de caídos por su avanzada edad", sostuvo Carmona.



Además, el funcionario recordó que el Gobierno propuso que viajaran también "los familiares del buque Isla de los Estados, que fue hundido en el estrecho de San Carlos, y planteamos también la posibilidad de que viajara otros familiares que no habían podido viajar o que necesitaran hacerlo por segunda vez".



En este punto, sumó que "conseguimos un avión gracias a la coordinación con la Corporación América para facilitar el vuelo e hicimos la propuesta concreta y también empezaron las dilaciones".



"El 16 de diciembre se iba a firmar el PPH3, y nos avisan que se postergaba sin aviso. Estamos hablando de hechos que ocurrieron mucho tiempo antes de nuestra decisión de dar por terminado el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan, con lo cual una cosa no tiene nada que ver con la otra", apuntó Carmona.



De esta forma se refirió al acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó en 2016 con representantes del Reino Unido en la embajada británica en Buenos Aires.



Por intermedio de ese pacto, que fue desestimado en marzo de este año por el gobierno de Alberto Fernández, Argentina otorgaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas y retrocedía notablemente en su reclamo por soberanía.



"Los tiempos prueban que no tiene nada que ver con lo de Foradori-Duncan porque ya venían dilatando el proyecto desde mucho antes", agregó Carmona.