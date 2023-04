Tucumán, cada vez más complicado: superó los 10.000 casos de dengue y hay siete fallecidos

08/04/2023 - 12:41 País

Más de 10.000 casos de dengue y siete muertes por la enfermedad que trasmite el mosquito aedes aegypti fueron registradas en la provincia de Tucumán desde febrero pasado, informó hoy el Ministerio de Salud Pública local.



"Ya hemos superado los 10.000 casos de dengue, sin embargo, es probable que esa cantidad vaya en aumento porque hay posibilidades de contagio, ya que puede haber pacientes que han sido picados y el cuadro aparece dos o tres días después", dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.



La cartera informó la muerte de dos pacientes con diagnóstico de dengue, lo que llevó a siete el número de víctimas fatales desde febrero, cuando fue confirmado el primer caso.



Medina Ruiz indicó que se hay "muchas consultas, pero están controladas".



"Lo que queremos es que el paciente que lo requiera por razones de urgencia, por su característica clínica, sea atendido inmediatamente y que los demás pacientes no tengan que esperar, es por eso que estamos acondicionando las salas de espera de los hospitales", detalló en diálogo con la prensa.



Por otro lado, remarcó que "es importante que las personas sigan estas recomendaciones y no se automediquen con medicamentos que puedan complicar su condición".



"Es esencial que las personas que han estado deshidratadas por algún tiempo hagan un examen de laboratorio para conocer su función renal, y si hay fiebre, además del paracetamol, se debe tomar un baño tibio, utilizar paños fríos en la cabeza y mantener una buena hidratación".



El ministro recomendó también que en caso de beber dos litros de agua acompañarlos con un litro de sales de hidratación oral, que pueden conseguirse en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o en los hospitales.



Por último, recordó que "no deben automedicarse con diclofenac, aspirina, dipirona o ibuprofeno, ya que estos medicamentos actúan sobre la coagulación y pueden transformar el cuadro en algo grave que complique la coagulación".