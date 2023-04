María Eugenia Vidal propuso bajar todas las candidaturas del PRO y ordenar la interna

17/04/2023 - 17:48 País

En medio de las discusiones internas que generan desacuerdos y discusiones públicas en la coalición opositora Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal propuso “bajar todas las candidaturas” que se manifestaron hasta el momento en el PRO, en todas las categorías, y “volver a empezar”.

Vidal lanzó esa propuesta como una salida a la discusión interna en Pro, que se profundizó luego de que Horacio Rodríguez Larreta resolviera votar en urnas separadas y con boleta única electrónica a los candidatos porteños de los nacionales, en contra de los deseos de Mauricio Macri. Vidal fue una de las primeras en cuestionar en duros términos la decisión, aunque luego atenuó sus dichos, para evitar objetar el sistema que Pro intentó impulsar en todo el país.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Vidal dijo este lunes que le manifestó la idea de “bajar todas las candidaturas” a Macri, pero subrayó que era una propuesta individual. De todas formas, ante la pregunta de si Macri estaba de acuerdo, Vidal respondió: “Él dio el primer paso al bajar su candidatura”.

“Creo que el Pro tiene que bajar todas las candidaturas y dar una discusión interna sobre cuáles van a ser las reglas para competir”, aseveró Vidal.

Consultada sobre si ella estaría dispuesta a dar el primer paso y bajar su postulación, Vidal respondió que sí, que sin dudas ella lo haría como parte de un acuerdo amplio de Pro. Dentro del partido están anotados hoy en la carrera presidencial Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Vidal.

La propuesta de Vidal para bajar todas las candidaturas llegó cuando la conductora del programa, Cristina Pérez, le consultó si estaba dispuesta a ser candidata a jefa de gobierno porteño si avanzan las impugnaciones contra la postulación de Jorge Macri a raíz de su domicilio. De hecho, y ante la repregunta, Vidal evitó referirse a esa posibilidad que circula en los mentideros de Pro y continuó defendiendo la idea de bajar todas las candidaturas.

“Yo creo que el Pro tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos, y volver a empezar. Y pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Eso a mí me parece mucho más importante que el nombre de una persona”, sostuvo Vidal.

“Cuando digo de todos los candidatos, es de todos”, insistió, consultada por la eventual renuncia de los tres candidatos a suceder a Larreta. “Creo que el Pro se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale. Hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume. Y el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo”, continuó. Dijo que en 2015, cuando decidió ser candidata en la provincia, no pensó en ella, sino “en el proyecto”.

Vidal dijo que está conversando su propuesta con los referentes del espacio. “Estoy hablando con todos para que eso suceda”, afirmó. El impacto, en principio, no superaría lo gestual. Incluso en el sector más próximo a Macri, a quien Vidal señaló como ejemplo, entienden que la propuesta es de difícil concreción. Elogian sus méritos, pero no creen que sea practicable. El diagnóstico es compartido incluso en la tropa de Vidal, donde reconocen que la propuesta de la diputada y exgobernadora no parte de una posición de fuerza -está lejos en los sondeos- pero de todos modos destacan que su intención es sacudir el tablero de Pro en medio del recrudecimiento de la interna que tiene a Rodríguez Larreta y Bullrich como actores centrales.