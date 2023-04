Disparan al menos siete veces a un hombre cuando dejaba a su hijo en una escuela

18/04/2023 - 17:05 País

El gerente de una empresa textil fue herido hoy a balazos al ser atacado por tres personas que efectuaron al menos siete disparos contra su camioneta cuando dejaba a su hijo y a otro niño en un colegio de la zona norte de la ciudad de Rosario, informaron fuentes policiales y judiciales.



El propietario de la empresa en la que desarrolla sus actividades la víctima, Sergio Colatti, sugirió como posible hipótesis que el ataque pudo haberse tratado de una confusión, ya que “hay una persona que vende falopa en la zona y tiene una camioneta del mismo color”.



El ataque se registró alrededor de las 7.15 de esta mañana, en el horario de ingreso de los alumnos del Colegio Medalla Milagrosa, ubicado sobre la calle José C. Paz al 1900, del barrio Alberdi, consignaron a Télam los voceros consultados.



Según las fuentes, un hombre identificado como Diego Héctor Giménez (43) llegaba a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok blanca a dejar en la escuela a uno de sus hijos y a un amigo -de 12 y 13 años, respectivamente- cuando fue atacado desde una moto tripulada por tres personas.



De acuerdo al relato de testigos -en su mayoría otros padres que llegaban para dejar a sus hijos en la escuela, dos de los hombres estaban armados y dispararon contra el conductor de la camioneta, mientras que un tercero que manejaba la moto esperó a que concluyera el ataque para escapar en contramano a alta velocidad.



El conductor de la camioneta se bajó y junto a su hijo se trasladó hasta el hospital Alberdi, que queda a dos cuadras del colegio.



En ese centro asistencial, los médicos de guardia atendieron a la víctima por dos heridas en el rostro y, tras las curaciones, fue derivado a un Sanatorio privado, añadieron los informantes.



Detallaron que Giménez sufrió un impacto de bala que le ingresó por la boca y le salió cerca del oído.



Colatti, el dueño de la textil “This Week”, donde trabaja la víctima, dijo que pudo hablar con él y que “se encuentra fuera de peligro”.



“Cuando siente el impacto se abalanza sobre los nenes para protegerlos y lo último que siente es un ardor cuando le impacta un tiro, que le entra por la boca y le sale por el oído”, explicó el empresario en declaraciones a Canal 3 de Rosario.



Los peritos de la Agencia de Investigación (AIC) detectaron en el vehículo al menos siete impactos de bala del lado del conductor.



Tras el ataque armado, el director del colegio, quien se identificó como "Cacho" García, aclaró que el ataque no estaba dirigido contra la institución educativa.



"Parece que fue intento de robo, que le quisieron sacar la camioneta", indicó el directivo, quien confirmó "que los dos alumnos concurren al establecimiento", que resultaron ilesos, y que el hombre herido "es el padre de uno de ellos".



García dijo que el hecho "causó conmoción" porque fue justo en el horario de ingreso de los alumnos, por lo que "había muchos chicos y padres en la puerta y hubo gritos, corridas y pánico"



"Ahora vamos a tratar de seguir con el día de clases", dijo el director, quien no obstante admitió que "algunos padres prefirieron retirar a sus hijos por hoy debido a que quedaron con miedo".



El empleador de Giménez sostuvo por su parte que “no sabemos qué sucedió” porque “no hay nada, no tiene nada” que justifique un ataque de esa magnitud.



“Este chico es todo lo que está bien, es como un hijo adoptivo para mí”, dijo el empresario, para agregar como posible hipótesis que “parece que hay una persona que vende falopa en la zona, que todos conocen y que tiene una camioneta del mismo color que la que usa este chico”.



En esa línea, sostuvo lo que “es una locura lo que estamos viviendo” y explicó que la que él dirige es “una empresa de casi 40 años en la ciudad, no tenemos problemas con nadie, lo único que hacemos es trabajar y generar puestos de trabajo”, a la vez que descartó amenazas previas o extorsiones.



Además, explicó que llevar a su hijo y un amigo a la escuela “es su rutina de todos los días”, y que luego los chicos son retirados por la madre del amigo del hijo de Giménez.



“Gracias a Dios y la Virgen está fuera de peligro, pero va a tener que sufrir varias intervenciones, pero está bien”, sostuvo Colatti, para agregar que “estamos a la suerte de Dios” porque “sabemos que un día nos puede tocar, porque le toca a toda la gente”.



Desde el Sanatorio Parque de Rosario, donde fue derivado el gerente herido, explicaron que sería sometido a una cirugía para extraerle piezas dentales y huesos rotos por la munición, aunque estaba fuera de peligro.