Conmoción por la muerte en accidente de un diputado del Frente de Todos

18/04/2023 - 21:30 País

Matías Mazú, jefe de la bancada de diputados provinciales del Frente de Todos de Santa Cruz, murió en las últimas horas en un accidente carretero con su camioneta cuando se dirigía desde Río Turbio a Río Gallegos, se informó hoy.



Mazú fue encontrado muerto en su vehículo siniestrado en la ruta provincial 5 a la altura del paraje Güer Aike.



Según pudo reconstruir la agencia de noticias Télam de fuentes allegadas al caso, el presidente de la bancada del FdT partió el lunes pasadas las 19.30 con destino a esta capital, pasó por el paraje La Esperanza cerca de las 21 y desde entonces se perdió el contacto con su familia.



El vehículo, una Toyota Hilux, no registró su paso por el lector de patentes del centro de monitoreo de Río Gallegos, donde debía abordar hoy un vuelo con destino a Buenos Aires, para realizar gestiones, junto al Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani.



Desde la Casa de Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, se ordenó el rastrillaje por la zona, y la camioneta fue encontrada esta tarde a pocos kilómetros del paraje de Güer Aike, con el cuerpo del legislador en su interior, dijeron los voceros.



Mazú fue intendente de Río Turbio y Ministro de Desarrollo Social de la provincia, en 2019 renovó su banca de diputado y presidía la bancada del FdT, además del Parlamento Patagónico que reúne a legisladores y legisladoras de la región y recientemente sesionó en El Calafate.



El Gobierno de Santa Cruz lamentó el deceso de Mazú y comunicó el Decreto Provincial 385/23 por el que la gobernadora Alicia Kirchner resolvió "para honrar su memoria, el Poder Ejecutivo decreta tres días de duelo para la provincia a partir de hoy y banderas a media asta". El Poder Legislativo comunicó su adhesión a la medida.



La gobernadora Alicia Kirchner se mostró "impactada" por la noticia: "Duele mucho Turco", escribió en un tuit que acompañó con una fotografía de ella junto al legislador en un corte de cintas inaugural.



"Amabas la vida y luchabas sin bajar tu ritmo por la cuenca, YCRT y por tu provincia. Tu memoria no dice adiós. Abrazo a tu familia y a tu pueblo.", añadió la mandataria provincial.



Por su parte, el vicegobernador Eugenio Quiroga expresó: "Matías fue un gran hombre que dedicó su vida a la política".



El presidente de la Legislatura de Santa Cruz dijo estar "muy consternado por esta tragedia" y agregó que Mazú "fue un hombre que abrazó la política desde muy joven y en cada lugar que le tocó ocupar dejó su huella. Fue un gran compañero en esta Cámara del Pueblo"



"Durante esta gestión, hemos trabajado codo a codo no sólo por Santa Cruz sino por toda la Patagonia de hecho" añadió al recordar que en diciembre último el jefe de bancada provincial del FDT había asumido la Presidencia del Parlamento Patagónico.



"Fue un gran hombre que dedicó su vida a la política, que defendió los ideales de la política donde la justicia social es nuestra bandera. Matías hizo de la política su vida, fue un gran compañero", concluyó Quiroga.