Piden informes por la presencia y el despliegue de fuerzas de Kosovo en las Islas Malvinas

19/04/2023 - 19:26 País

El senador nacional radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto de resolución en el que pide al Gobierno nacional informes sobre el despliegue de fuerzas de seguridad de la República de Kosovo, no reconocida por la Argentina, en las Islas Malvinas para la realización de ejercicios militares en conjunto con tropas del Reino Unido.



Además, solicita que se detalle qué acciones tiene previsto tomar la Cancillería argentina para elevar al seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y si se realizó alguna queja formal ante la embajada británica en la Argentina.



Blanco consideró al hecho como "gravísimo" y señaló que "los británicos tienen una clara responsabilidad en este despliegue de tropas conjunto que es inadmisible y condenable".



El senador, quien forma parte del Consejo Nacional de Malvinas, también pidió conocer si la Cancillería tiene conocimiento del contenido y alcance del acuerdo firmado entre británicos y kosovares para llevar adelante estas acciones en las islas usurpadas por los británicos desde 1833.



"Me pregunto si ahora también vamos a dejar que la pretendida república de Kosovo haga prácticas militares en Malvinas con anuencia del Reino Unido. Gran Bretaña no debe hacer estas demostraciones de fuerza, solo debe respetar las muchas resoluciones de la ONU y entablar las tratativas diplomáticas tendientes a resolver esta cuestión de soberanía en forma definitiva y pacífica", remarcó.



La República de Kosovo, gobernada por una mayoría albanesa, declaró su independencia de Serbia, pero 95 de los 193 países que integran la ONU, entre ellos la Argentina, no reconocen ese hecho político ocurrido en 2008.