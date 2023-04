Con la presencia de Alberto Fernández, el PJ se reúne para avanzar en definiciones electorales

21/04/2023 - 18:46 País

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, quien anunció esta mañana que no se presentará a la reelección, el consejo nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunirá esta tarde para fijar la fecha del próximo congreso partidario y comenzar a definir la estrategia electoral y las reglas de participación de cara a unas eventuales elecciones primarias abiertas (PASO) del Frente de Todos (FdT).



Fernández estará en forma presencial en el encuentro que se desarrollará a partir de las 17 en la sede histórica porteña del justicialismo, ubicada en la calle Matheu 130 del barrio porteño de Balvanera, confirmaron esta tarde a Télam fuentes del Gobierno.



A casi dos meses de la fecha límite para presentar las listas de los precandidatos a Presidente y para el resto de las categorías, Fernández anunció esta mañana que no se presentará a la reelección presidencial y aceleró el proceso de negociaciones dentro el FdT donde el PJ sigue siendo la columna vertebral de la coalición oficialista.



"Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos", expresó el mandatario en un video difundido esta mañana en redes sociales, titulado "Mi decisión", en el que, además, aseveró que "el contexto económico" lo obliga a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a "los problemas de la Argentina".



En un video de poco más de siete minutos, el Presidente anunció esta mañana su decisión de no ir por la reelección para "concentrarse en resolver los problemas de los argentinos".



"Se pone al frente de las PASO y el armado electoral", informaron desde la Presidencia de la Nación.



El sorpresivo anuncio cambió el marco del encuentro formal del consejo partidario, que se realizará con la presencia de sus 75 miembros, incluido Alberto Fernández en carácter de presidente del PJ, con una única misión: fijar la fecha del próximo congreso partidario.