¿Cuáles son las vacunas contra el dengue y hay alguna en Argentina?

22/04/2023 - 17:52 País

Mientras en nuestro país continúan aumentando los casos de dengue, la ciencia confirmó que en el continente americano hay tres vacunas candidatas para su prevención, aunque el Ministerio de Salud y especialistas advirtieron que si bien "es una buena noticia" no serviría para "controlar el brote" actual por lo que llamaron a seguir trabajando en la eliminación de los criaderos de mosquitos y en identificar los signos de alarma.

"Hay tres vacunas. Una ya está registrada en Argentina, es una vacuna que sirve para personas que ya tuvieron dengue, hay que hacer un test previo y está registrada aquí pero no está disponible en el sector privado por decisión privada", dijo hace días la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Hay una vacuna de Brasil, del Instituto Butantan, que está en desarrollo, y hay una tercera vacuna del laboratorio japonés Takeda, que está en la última fase de evaluación de Anmat. Seguramente en estos días vamos a tener novedades de esa evaluación", agregó.

Vizzotti describió que "se trata de una vacuna que protege contra los cuatro serotipos de dengue y se aplican dos dosis cada tres meses" pero señaló que "si bien es una vacuna muy importante no es para este escenario porque no controla brotes". "Es importante en la situación que estamos no generar expectativas en relación a que mañana va a haber una vacuna que la resuelva", detalló.

Cuáles son las vacunas contra el dengue que se aplican en el mundo

Días atrás, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aprobó el registro de una fórmula tetravalente elaborada por la farmacéutica japonesa Takeda, en medio de un aumento de casos de dengue en aquel país, que en 2022 reportó más de 1.000 muertes asociadas a este cuadro. La vacuna, llamada Qdenga, está compuesta por los cuatro serotipos del virus que causa la enfermedad, “por lo que proporciona una amplia protección”, indicó el ente regulador en un comunicado.

Con una eficacia general del 80,2%, Qdenga consta de dos dosis que deben ser inoculadas con un intervalo de tres meses, y está recomendada para un público extenso: desde los 4 hasta de 60 años. Esta vacuna pueden aplicarse tanto a las personas que tuvieron la enfermedad como a las que no.

“La demostración de la eficacia de la vacuna Qdenga está respaldada principalmente por los resultados de un estudio a gran escala de fase III, controlado con placebo y realizado en países endémicos para el dengue, con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad”, explicaron desde Anvisa.

En diciembre de 2022, la Unión Europea (UE) avaló el uso de Qdenga en personas desde los 4 años de edad. Particularmente en Argentina, esta vacuna podría ser autorizada en los próximos meses. Es que según señalaron desde la ANMAT y desde el Ministerio de Salud a Infobae, el proceso “está muy avanzado” y se encuentra “en una etapa de evaluación”, aunque aún no hay una fecha definida para que se concrete.

Otra vacuna contemplada para prevenir el dengue es Dengvaxia, producida con microbios vivos debilitados o atenuados. Esta fórmula fue elaborada por el laboratorio Sanofi Pasteur; se trata de una vacuna tetravalente que se fabricó por medio de una tecnología de ADN recombinante y que se aplica con un esquema de 3 dosis, a los 0, 6 y 12 meses. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió Dengvaxia “solo en entornos geográficos (nacionales o subnacionales) en los que los datos epidemiológicos indiquen que hay una gran carga de enfermedad”. Fue así que algunos países como México, Brasil, Filipinas, Perú y Singapur avalaron su aplicación.

En noviembre de 2017, Sanofi emitió un comunicado para solicitar a las autoridades sanitarias “que actualicen la información proporcionada a médicos y pacientes sobre su vacuna contra el dengue Dengvaxia”. ¿Por qué? Porque su análisis confirmó que Dengvaxia “proporciona un beneficio protector persistente contra la fiebre del dengue en aquellos que tenían una infección previa. Sin embargo, para aquellos que no estaban infectados previamente por el virus, el análisis encontró que, a largo plazo, podrían ocurrir más casos de enfermedad grave después de la vacunación tras una infección de dengue posterior”.

En 2018, la UE autorizó el uso de Dengvaxia y, pocos meses después, a principios de 2019, llegó la aprobación en Estados Unidos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés). Según lo postulado por la FDA, “el uso de Dengvaxia está contemplado para prevenir el dengue en niños de 9 a 16 años que hayan tenido una infección previa por el virus confirmada por un laboratorio, y que vivan en áreas donde el dengue es endémico”. Es que, según el organismo estadounidense, “en los niños que no han tenido el virus, Dengvaxia aumenta el riesgo de enfermedad grave y hospitalización si contraen dengue después de vacunarse”.

En Argentina, Dengvaxia fue aprobada por la ANMAT en 2017. Según consta en el documento oficial del procedimiento, al que accedió Infobae, se autorizó “exclusivamente para prevenir el dengue causado por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue en personas de 9 a 45 años que viven en áreas endémicas, considerando que las áreas serán las establecidas a partir de datos epidemiológicos por el Ministerio de Salud. La vacuna no se encuentra prevista y, por lo tanto, su uso y comercialización en ocasión de brotes o para viajeros no se encuentra autorizado. (...) Que la condición de venta sea autorizada bajo condiciones especiales, bajo prescripción médica”.