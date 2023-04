Suspenden las clases en una escuela porteña luego de que una rata mordiera a un alumno

25/04/2023 - 10:27 País

La escuela técnica número 9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, suspendió hoy las clases tras el reclamo de estudiantes y sus familias por limpieza y desratización luego de que un alumno de cuarto año fuera mordido por una rata y se conocieran videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

"Ayer a la tarde me enteré de que una rata había mordido a un pibe de cuarto año, me lo dijo una compañera, porque la conducción recién lo informó anoche. Gracias a que los estudiantes cortaron la avenida Gaona, hicieron una asamblea y decidieron no concurrir a clases se tomó la decisión de suspender las clases para hacer algo", dijo una docente de la escuela en declaraciones a medios de prensa.

El estudiante fue derivado ayer por la tarde al Hospital Durand. En tanto, desde la cuenta de Instagram del centro de estudiantes del Huergo denunciaron la situación de la escuela.

"Sin fumigación y en estas condiciones no se puede estudiar, estas últimas semanas recibimos reclamos sobre la presencia de ratas y esta situación se da desde hace un año y sigue sin resolverse", indicaron los y las alumnas.

Y agregaron: "Queremos que nos den una solución concreta a este problema, con fumigaciones que se realicen de la manera que corresponde y no poniendo cebos y trampas para atrapar a las ratas pero que, en definitiva, no solucionan nada concretamente".