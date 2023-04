Salta: una candidata a diputada reversionó la canción de Shakira y Bizarrap para criticar al gobierno

27/04/2023 - 08:58 País

La candidata a diputada provincial en Salta, Griselda Galleguillos reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para criticar al gobernador Gustavo Sáenz.

Su video se hizo viral en las redes sociales, algo que también había sucedido en 2021 cuando realizó un bizarro spot para lanzar su precandidatura a senadora provincial.

En esta ocasión, Galleguillos apuntó contra Sáenz con una parodia musical. “Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reelección. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa Rosa es la peor versión”, comenzó.

“Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa’ chantas como tu uh uh uh uh”, sumó.

More election year gold from Argentina , this time from Salta. Griselda Galleguillos, candidate for the house of representatives, covers Shakira in the hope to get more votes. Last month she had been involved in a controversy because she raffled off a night with a stripper. pic.twitter.com/Zlh7z028Rg