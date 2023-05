"Agresivo" ataque informático al INTA: le pidieron un rescate de 2,5 millones de dólares

02/05/2023 - 12:25 País

“A todo el personal: Desde las 11 horas del sábado 29 de abril hemos detectado un ataque a nuestros servicios informáticos institucionales. Desde ese momento, hemos activado los protocolos de seguridad y la conformación de un equipo de gestión de la contingencia encabezado por la DNA SITyP junto a especialistas y en comunicación estrecha con la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete de Nación”.

Eso fue lo que informó el Instituto Nacional de Teconología Agropecuaria (INTA) a todos sus empleados en todo el país, advirtiéndole que podrían sufrir algunos inconvenientes en sus correos laborales y en la carga de información, luego de un hackeo a sus servidores que los expertos calificaron como “agresivo”.

El ataque provino del exterior del país y es semejante al que han sufrido en las últimas semanas otros organismos del Estado, como la Anmat. La organización es conocida y los absurdo es que reclama un “rescate” de 2,5 millones de dólares. “Habría que avisarles que estamos en la Argentina”, bromeó -sin tanta broma- una fuente del instituto, que dio cuenta de la gravedad de la situación.

No es menor lo que sucede. En estos momentos están sin poder ser utilizados todos los correos electrónicos del personal, se ha perdido al menos dos días de información, todas las experimentales tienen clausurado el servicio de internet y, lo que es peor, está afectado el servicio de administración del organismo, con lo cual no se pueden ni hacer trámites ni efectuar ningún tipo de desembolso. No se puede mover dinero.

“Se trata de un ataque similar al que sufrió el organismo y que pudo ser contenido en marzo del año 2022, con la misma metodología pero más agresivo, y que, en esta ocasión, sí se han visto comprometidos varios de nuestros servicios. Es un ataque del tipo Ransomware dirigido a organizaciones de gran envergadura, que se difunde por propagación infectando cada vez más equipos en la red y encriptando sus contenidos”, explicó el organismo en la carta la carta a su persona, a la que pudo acceder Bichos de Campo.

Aunque este martes por la mañana la página web institucional estaba funcionando aparantemente con normalidad, todo el sistema continuaba bajo revisión de los técnicos, que en un primer momento, durante el fin de semana largo, habían decidido “suspender todos los servicios del INTA hasta que la situación este completamente controlada y sea seguro avanzar en su restablecimiento”.

La fuente consultada reveló que será un trabajo muy tedioso y que quizás lleve muchos días, en el cual están trabajando no solo los especialistas del INTA y de la Jefatura de Gabinete sino también de dos empresas especializadas en seguridad informática. “El bicho está todavía adentro y por eso hay que actuar con mucha cautela”, explicó el informante.

“La infraestructura tecnológica del INTA es compleja y brinda servicios a una red de más de 400 puntos nacionalmente y a cerca de 7000 personas. Seguramente se requerirá de varios días para lograr avanzar en la recuperación segura, paulatina y progresiva de los distintos servicios. Estas tareas requieren de tiempo de validación de cada decisión que se va realizando, por lo que apelamos a la comprensión de todos y todas para poder mantener la calma y paciencia frente a esta situación”, pidieron los especialistas informáticos.

Luego contaron que “el INTA, por su envergadura institucional, ha estado y está constantemente en foco de grupos como los que realizan estos ataques informáticos. Algunos de ellos son ataques menores que pueden ser contenidos fácilmente, pero otros, como el que estamos sufriendo en este momento, son mucho más difíciles de controlar y contener”.