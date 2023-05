Insfrán salió a justificarse tras su exabrupto: “Me refiero a los oligarcas”

03/05/2023 - 16:29 País

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aclaró hoy que cuando con sus declaraciones cuestiona a los porteños se refiere a “los oligarcas” y afirmó que la ciudad de Buenos Aires es "un distrito privilegiado, el más rico y beneficiado".

“Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada. Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas. No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía”, dijo hoy el gobernador en declaraciones en la localidad de El Potrillo, donde participa del operativo solidario "Por nuestra gente todo".



Ayer, en sus declaraciones, Insfrán había dicho que los porteños son "unos reverendos hijos de su madre” porque “siempre miran a Europa”.



"La ciudad de Buenos Aires es un distrito privilegiado: tiene 206 kilómetros cuadrados y nuestro suelo tiene 74.600 kilómetros cuadrados. Es más, aquí tenemos que hacer 14 mil metros de cañería para llevarle agua a 15 a 20 familias”, prosiguió Insfrán en sus declaraciones de hoy.



“Lo de ellos es muy distinto, aquí es mucho más difícil y sin embargo lo tenemos y es gracias al esfuerzo de todos, porque no es logro de una persona, sino de todos. Cada uno aportó su granito de arena y tenemos lo que tenemos hoy en salud, en educación, en agua potable, conectividad”, explicó.



En esa línea, el gobernador formoseño insistió en que la ciudad de Buenos Aires es "el distrito más rico y beneficiado por el Gobierno nacional que es de todos: solo tiene el 6% de habitantes con 206 kilómetros cuadrados y llevan el 35% del presupuesto nacional y al lado está una provincia que es más extensa con más habitantes (Buenos Aires) y tiene el 25%, y el resto es para nosotros”.



“Y fíjense que en la provincia de Formosa tenemos personas que defienden estas cosas”, lamentó.



“Los del interior somos todos pobres, ellos vienen a buscar pobres acá, pero ¿para qué vienen si en Recoleta van a encontrar en la vereda de las calles familias viviendo con su calentadorcito?. Acá somos pobres, pero dignos”, refutó.