Con normalidad, cerraron las elecciones en La Rioja

07/05/2023 - 18:25 País

Las elecciones en La Rioja para gobernador, intendentes, legisladores y convencionales constituyentes cerraron esta tarde a las 18 con normalidad, informaron fuentes vinculadas con el proceso comicial.



La concurrencia de votantes habría superado el 70% y los resultados oficiales comenzarían a conocerse alrededor de las 20, según informaron las autoridades.



¿Qué pasa si no voy a votar?



Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de La Rioja.

Según la Ley Electoral Provincial n° 5139 de La Rioja, quien no acuda a las elecciones provinciales y no obtenga la constancia que justifique la ausencia “no podrá sufragar en próximas elecciones provinciales hasta tanto no haya cumplido la sanción prevista” en la normativa.

De todos modos, la ley contempla algunas excepciones que no recibirán penalidades, si justifican su ausencia ante el Tribunal Electoral de la provincia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la votación.