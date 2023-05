Piden que cuatro policías sean condenados por el "homicidio culposo" de un oficial concursante

08/05/2023 - 17:59 País

El fiscal del juicio que se le sigue a tres instructores y un coordinador de un grupo especial de la Policía de Río Negro por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, fallecido en 2021 durante el curso de ingreso, pidió hoy que los acusados sean declarados culpables por el "homicidio culposo", informaron fuentes judiciales.



Según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrense, las responsabilidad de los cuatro imputados quedó demostrada partir del testimonio de más de 20 testigos en el marco de la producción de prueba.



Se trata de los instructores Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez; y del coordinador Alejandro Gattoni, quienes estaban a cargo de los ingresantes al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro.



De acuerdo al alegato del fiscal Guillermo Ortiz, el primero de los hechos fue cometido entre el 12 y el 15 de abril de 2021, momentos previos a la muerte de Mandagaray, cuando los cuatro imputados llevaron adelante el curso Bahía Creek, al sudoeste de Viedma, "un lugar no aprobado por la resolución interna".



Allí, "sometieron a los cursantes a actividades físicas excesivas que les provocaron lesiones, en un contexto de escasa alimentación, hidratación y descanso y sometiéndolos a conductas denigrantes a la dignidad humana", luego de una larga caminata.



Para el fiscal, los imputados "permitieron corroborar el actuar negligente a partir de prácticas no reglamentadas totalmente ajenas al programa".



"Se inobservaron con tales actividades leyes y reglamentaciones que postulan el respeto a la dignidad humana, especialmente para funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, que deben garantizar los derechos humanos; además de la propia resolución interna específica que determinaba un lugar y actividades que habían sido aprobadas y que nada tenían que ver con lo efectivamente realizado", señaló.



El segundo de los hechos ventilados en el debate es el "homicidio culposo" de Mandagaray, respecto del cual, el fiscal consideró que "los cuatros imputados causaron la muerte de la víctima, lo que ha sido acreditado por la médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la autopsia y un análisis del contexto en el que dio cuenta de un trastorno por stress agudo en una persona que ya transitaba dicho estado durante el desarrollo del curso, poniendo especial acento en falta de comida, sueño y agua".



A ello se le sumó que "el chico no sabía nadar", lo que había sido advertido en varias oportunidades tal como lo sostuvieron diversos testigos, "no obstante lo cual lo metieron al agua" junto a dos compañeros "sin ninguna medida de seguridad".



"Tampoco no había médicos, ambulancias, torpedos, chalecos, ni una lancha de la Prefectura", insistió Ortiz.



Luego aludió a la "presencia del coordinador en la playa" y se refirió también al "grado de improvisación del evento" al ejemplificar que el cuerpo de la víctima fue trasladado "en la parrilla del cuatriciclo de un vecino".



"Los cursantes estaban cansados, con ampollas, desorientados y expresaron que en los tres días anteriores a la muerte de su compañero habían dormido entre tres y cinco horas en total y comido mínimas raciones de arroz y fideos blancos", explicó.



Por último, el fiscal se refirió al tercer hecho, el cual se lo imputó a unos solo de los acusados.



Se trata de las lesiones a un cursante que debió abandonar el lugar de entrenamiento a raíz de una "fractura de la última vertebra del coxis".



"Una vez que analicen la evidencia, declaren la responsabilidad de los cuatro imputados que aquí hemos traído a juicio en los delitos de abuso de autoridad y homicidio culposo y además, al coordinador del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y a uno de los instructores del de lesiones leves", sintetizó el fiscal.



Y para finalizar añadió: "La acusación ha probado la teoría del caso que postuló que los cuatro violentaron la posición de garantes y aumentaron el riesgo de las actividades (...) Todos ellos son responsables y todos colaboraron en el resultado final de la muerte."



Por su parte, Damián Torres, abogado de la querella, hizo énfasis en la responsabilidad de las instituciones estatales y la necesidad de dar a conocer este tipo de hechos para que nunca más vuelvan a producirse.



Tras los alegatos, el tribunal, conformado por los jueces Carlos Reussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Álvarez, pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 12 a las 8.30, cuando dará a conocer su veredicto.