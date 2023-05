Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia: ¿qué se vota el domingo en San Juan?

09/05/2023 - 22:43 País

El Tribunal Electoral de San Juan anunció esta noche que se realizarán las elecciones provinciales del próximo domingo solo para las categorías de legisladores, intendentes y concejales, y no se llevará a cabo la convocatoria para votar gobernador y vice.



Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera este martes suspender las elecciones para gobernador en Tucumán y San Juan, en respuesta a cautelares presentadas por las oposiciones provinciales que consideraban que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac no respetarían la alternancia reglamentada.



"El tribunal resuelve disponer la suspensión del acto comicial solo en la categoría de gobernador y vice de San Juan y disponer en consecuencia la continuidad en las categorías de diputados, intendentes y concejales para las elecciones del domingo 14", señalaron desde el Tribunal Electoral de la provincia en una conferencia de prensa que fue transmitida por YouTube.



El tribunal, conformado por los jueces de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto, y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, indicó que el fallo del máximo tribunal "ordena suspender la convocatoria a gobernador y vicegobernador de San Juan".



Y afirmaron que "este tribunal electoral no goza de atributos para extender el alcance de dicha resolución y menos aún para paralizar la totalidad del proceso electoral, es decir, comprendiendo a categorías distintas a las señaladas a la Corte".



"Corresponde que este tribunal realice un puntual e íntegro tratamiento del fallo en cuestión, que no deja por su claridad margen interpretativo distinto al que se hace", subrayaron.



En ese sentido, indicaron que "la decisión de la Corte obliga a este tribunal a tomar medidas operativas que permitan el desarrollo del acto comicial en las cuatro categorías restantes".



Considerando que "las agrupaciones ya han confeccionado las boletas de sufragio y que muchas de ellas han distribuido las mismas entre sus potenciales votantes, y ante el exiguo tiempo que queda hasta el 14 de mayo, se decide considerar válido las boletas de sufragio que contengan las cinco secciones", detallaron y ampliaron que "las categorías de gobernador y vicegobernador quedarán excluidas del acto comicial".



En tanto, Olivarez Yapur manifestó que "el Tribunal no analiza el fondo de la cuestión ni la decisión tomada por la Suprema Corte" y que "simplemente acata lo dispuesto por el máximo tribunal de la República".



Finalmente, la jueza García Nieto afirmó que "los votos oficializados son todos válidos aunque tengan la categoría de gobernador y vice" y aclaró que "el escrutinio se va a llevar adelante tal como estaba previsto y solamente no se contarán los votos en la categoría de gobernador y vice".



Aclaró que "no será necesario que las agrupaciones o los votantes corten la boleta" y que "si un ciudadano echa en la urna el voto incluyendo esa categoría, eso no lo volverá nulo y simplemente no se contarán los votos de gobernador y vice".