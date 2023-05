Le denegaron las salidas transitorias a "El Loco" Amín y apuntó contra todos: "Jugaron conmigo"

12/05/2023 - 16:14 País

Pablo "El Loco" Amín rompió el silencio luego de que la Justicia le rechazara el pedido de salidas transitorias solicitada por su defensa. El acusado de mutilar y asesinar a su esposa en 2007 en un reconocido hotel de Tucumán, no tomó de la mejor manera que denegaran la solicitud para poder gozar de este beneficio.

Según informó el medio El Tucumano, en una audiencia virtual, la Justicia denegó el pedido al hombre, que una noche de octubre asfixió hasta la muerte a María Marta Arias en la habitación que compartían. Luego, con un elemento cortante le sacó sus ojos y los dejó sobre la cama; le cortó sus partes íntimas y golpeó el cuerpo. Después lo arrastró cuatro pisos abajo, hasta que un empleado del hotel lo descubrió completamente desnudo, bañado en sangre y pateando con furia el cadáver de su esposa.

Desde el Ministerio Público Fiscal, argumentaron en la audiencia que “hay informes psicológicos, psiquiátricos y sociales, que son contundentes y que indican que no está apto para salir. Lo que señalan es que se trata de una persona que no controla sus impulsos”. “Desde 2013 que dejó de medicarse por decisión propia”, señaló Gonzalo García, de la Unidad de Ejecución de Sentencias.

En ese sentido, García explicó que “no están dadas las condiciones para que este Ministerio Público dé una recomendación favorable para que el detenido pueda acceder a este beneficio. No hay un informe psiquiátrico que afirme que Amín está apto para regresar a la vida libre”

LA PALABRA DE AMÍN

Durante la audiencia, el homicida hizo uso de la palabra, e hizo hincapié que en el juicio realizado en 2009, fue “drogado” con inyecciones que lo llevaron a actuar de manera irracional. “No estoy disconforme con la pena que he recibido, pero el correr de los años le dieron la razón al perito de parte y a los planteamientos que se hicieron en ese momento y eso a mi me duele mucho, porque siento que han jugado conmigo con el tema de las inyecciones que me han puesto antes del juicio para hacer la payasada que me han hecho hacer”, relató.

“Digo que es una amnesia, porque hasta hoy lo he visto en las redes sociales al juicio, y es que desde ahí puedo asociar ciertas cosas, donde fue amenazado el doctor Lezana Flores. Yo hoy no me acuerdo de muchas entrevistas que han pasado. Han jugado conmigo, experimentaron con inyecciones de las cuales sufrí torturas, de las cuales las tengo hoy por hoy”, afirmó ante la atenta escucha de los participantes de la audiencia.

Luego, Amín aseguró tener “estigmas físicos” que se pueden comprobar con cualquier médico forense. “Tengo para que lo puedan comprobar, en mis manos, mis huesos y tobillos. Me obligaron poniendome inyecciones. Me hicieron un cóctel de medicamentos y en el estado en que estaba me llevaron al juicio donde deliré y me burlé del tribunal. Algo que dice el magistrado Herrera Molina ‘ yo hablé con usted ayer y era coherente’. Y así fue porque yo me fui con un cuaderno para contarle bien lo que ocurrió esa noche trágica que me trajo aquí a mí”, dijo.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Ana Iacono resolvió un cuarto intermedio hasta la próxima semana a fin de celebrar una nueva audiencia. La idea es que estén presentes los médicos psiquiatras del condenado para conocer sus informes.

QUÉ SOLICITABA AMÍN

El homicida solicitaba el beneficio de salidas transitorias: tres horas semanales, dos veces por mes de la cárcel de Villa Urquiza. Según informó, utilizaría ese tiempo para dirigirse al domicilio de su esposa, la cual conoció estando en prisión. Cabe recordar que se unieron en matrimonio en enero de 2019, que incluyó una fiesta dentro del penal.