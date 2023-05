Melella sorteó el balotaje y se aseguró un segundo mandato en Tierra del Fuego

14/05/2023 - 23:29 País

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se impuso esta noche en las elecciones provinciales y logró la reelección en primera vuelta, al obtener cerca del 52% de los votos con el 92% de las mesas escrutadas, de acuerdo con el escrutinio provisorio publicado por la Justicia Electoral local.



De acuerdo con los datos oficiales, Melella cosechaba el 51,67% de sufragios y superaba en casi 40 puntos al candidato a gobernador del PRO, Héctor Stefani, que alcanzaba el 10,86%, mientras que Andrea Almirón, la postulante de Republicanos y vinculada al dirigente libertario Javier Milei, obtenía el 7,46%.



Esta gran diferencia se debe a que los votos en blanco sumaron el 21,36% del total, representando casi la misma cantidad que toda la oposición sumada.



En tanto, Pablo Blanco, candidato de Juntos por el Cambio, consiguió el 5,68% de los votos y en último puesto quedó Zulma Fernández, del Frente de Izquierda con el 2,90%.



Melella superaba así el apoyo logrado en 2019, cuando llegó a la gobernación venciendo a su antecesora en el cargo, la exgobernadora Rosana Bertone, con el 50,9% de sufragios.



A su vez, el voto en blanco fue la principal opción, con el 25 por ciento, en el estamento de diputados provinciales, contra el 14,7% que obtuvo Forja, el partido del gobernador Melella, en una elección donde participó el 71% del electorado, cerca del valor histórico en el distrito.



En Tierra del Fuego se evita el balotaje si el candidato ganador supera el 50 por ciento de los votos, como fue en el caso de Melella.



Melella festejó esta noche la victoria junto a la militancia de Forja en el club San Martín de Río Grande y allí agradeció “a todo el pueblo de Tierra del Fuego por haber celebrado de esta manera los 40 años de democracia en el país”.



"Ha ganado nuestro mensaje de paz social. Hemos pasado el peor momento de la historia que ha sido la pandemia y logramos reactivarnos. Somos la provincia que más ha crecido y la que más empleo ha recuperado. Con aciertos y errores hemos dado respuestas buscando siempre el bien común", afirmó el gobernador en su discurso.



También fue explícito al hablar del proceso de transversalidad que impulsa en la provincia: "Nosotros somos de Forja (su partido), somos radicales, peronistas, del Movimiento Popular Fueguino e independientes. Somos de derecha y de izquierda, de arriba y de abajo. En Tierra del Fuego no hay grieta", aseveró.



Agradeció al Gobierno Nacional por "todo el apoyo recibido en estos años" y se pronunció por "lograr la unidad en estos tiempos tan difíciles".



Luego, en declaraciones a la prensa, Melella se refirió al alto porcentaje de votos en blanco, lo que consideró "llamativo", ya que "siempre tuvimos un alto nivel de voto blanco para lo legislativo y no en el poder ejecutivo".



"Tenemos que reflexionar. A veces la gente se cansa de la mala onda, las discusiones, tenemos que tener la humildad de reflexionar qué pasó", indicó.



Y aseguró que "vamos a seguir trabajando, pensando en el acceso a la tierra y la vivienda, más empleo, transformación educativa y dar valor agregado a los recursos naturales".



Además, valoró haber recibido el apoyo de los fueguinos "en medio de un contexto difícil" y felicitó a los otros gobernadores electos en el resto del país, como "Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Óscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy)".



"Contrario a lo que dijo un dirigente nacional, para nosotros todas las provincias son muy importantes", completó.



Por su parte, el presidente Alberto Fernández celebró la reelección de Gustavo Melella y llamó a continuar por el camino de "más producción y más trabajo".



"Querido Gustavo Melella, tu reelección como gobernador de nuestra maravillosa y productiva Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una muestra del compromiso que tenés con este pujante pueblo fueguino. Continuaremos por este camino: más producción y más trabajo", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.



El candidato a gobernador de Tierra del Fuego del PRO, Héctor Stefani, fue el primero en reconocer públicamente el triunfo de Melella, incluso cuando aún no se había conocido ningún cómputo en el escrutinio provisorio .



"Hay una buena elección del gobernador, que gana en primera vuelta. Esta es la realidad y la voluntad del electorado", afirmó el actual diputado nacional en declaraciones a distintos medios de prensa fueguinos.



Y continuó: "Acatamos la decisión del pueblo. Creemos que no hubo oposición en la provincia. Estamos convencidos de que nuestra propuesta es buena y creemos firmemente en lo que hemos dicho en campaña, como también pensamos que el camino del actual gobierno no es el adecuado".



Por su parte, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el senador radical Pablo Blanco, reconoció también el triunfo de Melella: "Ya felicité al gobernador. Hizo una muy buena elección. Hay que respetar la opinión mayoritaria. La gente eligió y optó por reelegir al gobernador con un gran apoyo. Nosotros no supimos interpretar a la gente".



En diálogo con Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia, sostuvo que "es más que evidente que Melella ha ganado y que la ciudadanía está conforme con su gestión".



Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- buscó la reelección a través de una alianza con los intendentes Walter Vuoto de Ushuaia, Martín Pérez de Río Grande (ambos pertenecientes a La Cámpora) y Daniel Harrington, del PJ, en la comuna de Tolhuin.



Vuoto logró acceder a su tercer mandado consecutivo -luego de reformar la Carta Orgánica en 2022- al imponerse hasta el momento con el 38% de los votos y superar en 7 puntos a la exdiputada Liliana “Chispita” Fadul de Somos Fueguinos, que logró el 31% de sufragios, con 83% de mesas escrutadas.



En tanto, con el 98% de mesas escrutadas, Pérez fue reelegido con holgada ventaja en Río Grande, con el 56% de apoyo, contra el 6% que obtuvo el candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Baccichetto, en segundo lugar y un 23% de votos en blanco.



A su vez, Harrington también resultó reelegido en Tolhuin al cosechar el 58% de adhesiones, con un 94% de mesas escrutadas, y en segundo lugar se encontraba el también peronista Claudio Queno, con 33%.



Las elecciones de Tierra del Fuego comenzaron hoy pasadas las 8 en la gran mayoría de los 56 establecimientos educativos afectados a los comicios sin mayores inconvenientes en la conformación y apertura de las mesas electorales, según confirmaron a Télam fuentes del Juzgado Electoral local.



El acto eleccionario comenzó todavía de noche en la provincia más austral del país, en medio de condiciones climáticas favorables para la época del año, con temperaturas sobre cero y sin precipitaciones en todo el territorio provincial.



A pesar del buen tiempo, la escarcha acumulada en las rutas originó el despiste del vehículo que trasladaba a la delegada judicial Constanza Elizabeth Ausello cuando se diría a cumplir funciones en el centro de votación próximo al paso fronterizo de San Sebastián, en el norte provincial, y también se accidentó el patrullero que acudió en ayuda de la funcionaria, precisaron desde la Justicia.



El desarrollo de las elecciones se caracterizó por su lentitud durante toda la jornada debido a la gran cantidad de boletas existentes dentro de cada cuarto oscuro, reconocieron las fuentes judiciales consultadas.



La provincia es la más joven del país (creada en 1991) y la de menor población (con 190 mil habitantes, 0,5% del padrón nacional).