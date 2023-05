Quién era Benjamín Gamond, el joven que fue asesinado a machetazos en México

16/05/2023 - 11:17 País

Sigue la tristeza por la muerte de Benjamín Gamond, el joven de 23 años que fue asesinado a machetazos en México mientras almorzaba con sus amigos.

El chico se encontraba internado desde el domingo en la Ciudad de México tras ser trasladado desde Oaxaca por la gravedad de su herida en la cabeza.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", escribieron en redes sociales.

Esta noticia conmovió a todo el país ya que desde hacía días la familia pedía donaciones para poder pagar el traslado y la atención médica del joven en México.

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia", agregaron.

Quién era Benjamín Gamond

El joven de 23 años era oriundo de Córdoba y desde hacía varios meses se había instalado en México para trabajar. Hacía poco había recibido la visita de dos amigos: Santiago Lastra y Macarena González, también víctimas de la agresión.

Benjamín disfrutaba de la vida y tenía varias pasiones como por ejemplo el skate y el rugby. En este último deporte jugó toda su adolescencia en el Club Tala.

“Con profundo dolor informamos que ha fallecido nuestro querido Benja. Abrazamos y acompañamos a toda su familia y a la comunidad blanquinegra en este momento. Te recordaremos para siempre con esa sonrisa”, despidieron desde el club a Gamond.

El atacante, identificado como Cruz Irving Martínez Flores de 21 años, fue detenido por la Policía municipal local el mismo día del hecho.

Ahora la Justicia mexicana trata de saber porque el joven atacó a los tres chicos: "Apareció de la nada y atacó a Benjamín por la espalda. Macarena y Santiago quisieron parar al agresor pero es en ese momento cuando los empezó a agredir", explicó Fernando, papá de una de las víctimas.