Los policías acusados por la "Masacre de Monte" pidieron "disculpas" a familiares de victimas

16/05/2023 - 23:14 País

Los cuatro policías bonaerenses acusados de la "Masacre de San Miguel del Monte", en la que cuatro chicos murieron en mayo de 2019 tras una persecución a los tiros y posterior choque en esa ciudad, sostuvieron que no son asesinos, pidieron "perdón" y dieron su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas del hecho, al decir hoy sus "palabras finales" en el juicio por jurados que se les sigue en la ciudad de La Plata.

Al decir sus palabras finales antes del veredicto, que se espera que sea dado a conocer mañana, los policías Mariano Ibañez, Manuel Monreal, Rubén Alberto García y Leonardo Ecilapé se expresaron ante los 12 jurados y la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata.

Todos ellos están acusados de los homicidios de Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y Camila López (14) y de la tentativa de asesinar a Rocío Quagliarello (17), en ese entonces de 13 años.

El primero en hablar fue Ibañez que dijo: "Si me equivoqué en algo pido perdón".

En la misma sintonía, Monreal, quien quedó acreditado que le disparó en su pierna izquierda a Gonzalo, dio su "más sentido pésame a los familiares".

"Nunca buscamos que pasara esto. No somos asesinos, estábamos trabajando, fue una tragedia para todos. Nuestras familias también perdieron a sus hijos. Somos humanos y pedimos disculpas, no nos queda otra cosa. A los chicos no los va a devolver nadie y nos duele", expresó.

A continuación, el excapitán García hizo una breve alocución con la voz entrecortada: "Me disculpo con las familias por todo el dolor".

Por último, Leonardo Ecilapé dio sus "condolencias" a los familiares de los chicos fallecidos.

"Todo lo que hice fue en cumplimiento del deber. Les pido al jurado que hagan justicia y que me saquen de acá. Necesito estar con mis hijos", imploró.