Plantean la necesidad de una regulación de la inteligencia artificial

17/05/2023 - 21:26 País

Funcionarios y especialistas internacionales analizaron ayer las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en la Argentina en el ámbito público y privado, y plantearon la necesidad de una regulación global en el contexto de la novena edición de las jornadas "Internet Day 2023", organizadas por la Cámara Argentina afín, que reunió también a empresarios del sector tecnológico.

Del panel participaron la directora Nacional de País Digital, Malena Ambas; el director de Gobernanza Global, Regulación, Innovación y Economía Digital del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS, por sus siglas en inglés), Andrea Renda; y el secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández.

"No hay un sector donde no vaya a llegar la IA y eso no es necesariamente una amenaza, puede ser una oportunidad, pero el impacto será grande porque es una manera nueva de solucionar las cosas", comenzó Renda durante la charla, que coincidió con el Día Mundial de Internet.

Sin embargo, advirtió sobre los "numerosos riesgos" que implica el desarrollo de esta nueva tecnología, incluso para "los derechos fundamentales" de las personas.

"La IA es increíblemente difícil de regular. Cuando se está poniendo la letra final (a una ley), algo ya ha cambiado nuevamente", sostuvo Renda y enfatizó en que es necesario pensar "en una ley viviente" que sea capaz de acompañar los avances.

Comentó que las guías éticas en las que avanzó la Unión Europea, pueden ser de utilidad para Argentina.