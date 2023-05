La Justicia autorizó las salidas transitorias a "El Loco" Amín: cómo serán

18/05/2023 - 15:34 País

En las últimas horas, la Justicia tucumana otorgó las salidas transitorias a Pablo "El Loco" Amín, el homicida santiagueño que en octubre de 2007, golpeó, mutiló, asesinó y sacó los ojos a su esposa, también santiagueña, en la habitación de un reconocido hotel de Tucumán.

El pedido fue presentado el 11 de mayo. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Justicia lo rechazó y pasaron a un cuarto intermedio. Ayer se celebró una nueva audiencia donde el médico pisquiatra, Carlos Corrado, brindó un diagnóstico de su paciente.

En este sentido, el profesional sentenció: "En estos momentos y desde hace muchos años no presenta delirios. Sobre la peligrosidad o potencial peligrosidad, me parece que si bien cabe, no se va a dar en las próximas 12, 24 o 48 horas. Esto se puede dar a lo largo de los meses o años y en el caso de Amin tiene un especie de control en su señora o en mí. Podemos detectar si tiene un humor sombrío, si tiene preocupaciones y se puede intervenir a tiempo y revertir la situación”.

Asimismo, Corrado expresó: "Si la pregunta es, ¿si va a volver a matar? Yo digo que no".

Desacuerdo

Pese al informe presentado por el psiquiatra del condenado, el Ministerio Público Fiscal se mostró en desacuerdo de otogarle el beneficio. Gonzalo García, de la Unidad de Ejecución de Sentencias, manifestó que aún cabe la peligrosidad del condenado.

Cómo serás las salidas

Pablo "El Loco" Amín podrá salir de la cárcel de Villa Urquiza de Tucumán, dos veces por mes, durante tres horas, y estará bajo la custodia de tres agentes, indicaron las autoridades judiciales. Cabe recordar que en 2019, el santiagueño se casó por civil e Iglesia estando en prisión. Incluso, realizaron un gran festejo con familiares y amigos.