Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición y los detalles son escalofriantes

23/05/2023 - 21:41 País

El cuerpo de un hombre maniatado, amordazado, y envuelto en una bolsa fue hallado este martes en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en avanzado estado de descomposición.



Dos adolescentes que pasaban por el lugar, Circunvalación y Uriburu, hallaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades policiales.



El personal de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y el Comando Radioeléctrico se hizo cargo de la investigación, a pedido del fiscal Adrián Spelta.



"No se puede establecer todavía la causa de la muerte. El cuerpo fue encontrado recién. Estaba atado de pies y manos, amordazado y adentro de una bolsa de arpillera", dijo el fiscal Spelta en rueda de prensa.



Asimismo, afirmó que "No sabemos si fue arrojado en este lugar o si la ejecución fue acá. Al no tener la causa de la muerte son todas hipótesis, no hay datos concretos todavía".



Spelta ratificó que en el lugar del hallazgo hay cámaras de seguridad, lo que serviría para avanzar en la investigación del hecho.



El cuerpo -aparentemente de un hombre joven- será enviado al Instituto Médico Legal para tratar de lograr su identificación y para realizarla autopsia correspondiente, aunque trascendió que se trató de una muerte violenta, informó la agencia de noticias NA.



Con este crimen ascienden a 126 los homicidios registrados en Rosario y sus alrededores en lo que va del año, en medio de una ola de violencia que no cesa.