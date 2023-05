Tiene 16 años y asesinó de cuatro tiros a un hombre de 39 y se dio a la fuga

24/05/2023 - 12:45 País

Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de asesinar de al menos cuatro disparos a un hombre de 39 y de nacionalidad peruana, quien lo habría golpeado en el rostro tras una discusión por problemas de vieja data, en el porteño Barrio 31, de Retiro, informaron hoy fuentes policiales.



El crimen ocurrió ayer cerca de las 15.30 cuando se escucharon detonaciones en la zona del playón central donde se encuentra el sector de las canchas de fútbol, bajo la autopista Illia, en el citado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Según dijeron las fuentes a Télam, personal del Departamento Despliegue Barrial 1 y de la División Barrio 31-31bis de la Policía de la Ciudad arribó al lugar donde halló a un hombre tirado sobre la vía pública, boca abajo, herido de varios disparos y aún con vida.



Ante la tardanza de la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los vecinos subieron a la víctima a un auto particular para trasladarla al hospital más cercano.



No obstante, a las pocas cuadras fueron interceptados por la ambulancia, que trasladó al herido al Hospital Fernández, donde ingresó ya muerto.



Según los voceros, el fallecido fue identificado como Michael Steve Monroe Ríos (39), alías "Rasta", de nacionalidad peruana y con varios antecedentes penales.



Monroe Ríos recibió al menos cuatro disparos en la parte izquierda de la cabeza, en el abdomen, en un glúteo y en la cuarta cervical, detallaron los informantes.



Los policías se entrevistaron con un testigo del hecho, un adolescente de 17 años, quien indicó que el autor de los disparos se había dado a la fuga e ingresado a su vivienda, en la calle Vicuña al 1.000, del mismo barrio.



El testigo aseguró que minutos antes la víctima había discutido con su agresor, un adolescente de 16 años a quien golpeó en el rostro.



Tras ello, el menor de edad extrajo un arma de fuego y le disparó al menos cuatro veces a la víctima, para luego darse a la fuga.



Al llegar a la vivienda, ubicada en un segundo piso, los agentes aguardaron la orden del juzgado interventor para poder ingresar.



A las pocas horas, el Juzgado Nacional de Menores 6 dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue entregado por su madre y trasladado al Instituto Inchausti.



Según las fuentes, el adolescente estuvo involucrado en hechos de robo, tentativa de robo y encubrimiento, aunque por su edad fue declarado inimputable.



El juzgado ordenó que se le practique el dermotest al imputado y que se lo traslade a la sede judicial para tomarle declaración.



En tanto, hasta el momento no fue hallada el arma de fuego utilizada en el crimen.



Las fuentes señalaron que Monroe Ríos tenía un prontuario que incluía causas por robo, venta de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros.



Puntualmente, tenía cinco causas por infracción a la ley de drogas -ley 23.737- entre agosto del 2019 y marzo de 2021; otra causa de ese mismo mes por portación de arma de fuego y atentado contra la autoridad y una última por robo y lesiones, de diciembre de 2021, detallaron los voceros.