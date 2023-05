Así llamaba al 911 el policía que abatió a un ladrón en Moreno: “Está tirado, aparentemente óbito"

25/05/2023 - 09:07 País

Con el correr de los días se van conociendo detalles en torno al dramático episodio que protagonizó un efectivo policial en Moreno, cuando delincuentes intentaron robarle la moto en la que circulaba junto a su novia. Antes de que pudieran escapar, el Sargento de la Policía Bonaerense ultimó de varios tiros a uno de los delincuentes. Minutos después, llamó al 911 y ahora se conoció cómo fue la comunicación.

Lucas Abrahan José Mallea se comunicó con el servicio de emergencias inmediatamente después del violento incidente. En la llamada, quedó evidenciado el estado de shock en el que todavía se encontraba.

Con vos agitada, el efectivo policial le explicó la situación a la operadora, que lo interrrumpía por momentos para hacerle las preguntas necesarias: “Habla el sargento Mallea. Estoy en Moreno. ... Estaba con mi novia, íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido. ... Uno se escapó para el lado del centro de Moreno”. ... La moto era toda negra. El masculino ya no me acuerdo. ... Está tirado, aparentemente óbito. Está armado".

Antes de finalizar la llamada, la operadora le consultó si hubo un enfrentamiento que devino en el estado del ladrón a lo que el policía le respondió que le había disparado “¿Estás herido”, le consultó ella, y él respondió: “No no, al momento no. Mi novia tampoco".