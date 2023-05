El hombre baleado en la nunca durante un asalto se salvó y brindó un dato revelador del ladrón

30/05/2023 - 15:11 País

Habló Féliz Alberto Lallana, el hombre que resultó herido de un disparo en el cuello durante un robo en una verdulería en Córdoba.

En su relato, el hombre de 54 años contó cómo está después de haber recibido el alta y de los segundos de miedo y pánico que vivió cuando era amenazado por los delincuentes.

“Me siento bien gracias a Dios, esto acá disfrutando de mi casa, no veía la hora de que me dieran el alta”, sostuvo Alberto con la voz bastante afectada producto de la lesión.

Allí señaló que va todas las mañana con su esposa a la verdulería: "No recuerdo nada, solo que estaba adentro y no recuerdo más nada. Me desperté y vi el techo del hospital”.

Asimismo, al ver el video de las cámaras de seguridad donde se observa el momento en el que el ladrón le dispara, el hombre expresó: "Fue casi un milagro. No podía creer que iba a pasar. He visto un montón de casos pero nunca pensé que me iba a tocar a mi”.

A más de una semana del hecho, los dos delincuentes siguen prófugos, pero junto a este fatídico escenario hay otro que asombra más y recrudece la inseguridad.

Es que fue la propia víctima quién confirmó que el hombre que le disparó fue compañero suyo del colegio: “Yo lo reconocí, le dije ‘chabón, guanaco, qué te pasa, fuimos compañeros de colegio, cómo no te acordás de mí’. Me dijo ‘no me acuerdo, gil, otario’. Cuando me dijo así, ahí nomás ¡pum!”.

En este sentido Lallana sospecha que fue por ese motivo que el ladrón le disparó ya que también lo reconoció.

La causa está en manos de la fiscalía de distrito 2, turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, quién continúa buscando a los dos prófugos.