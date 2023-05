Se resistió al robo de su camioneta y lo asesinaron de dos tiros en el pecho

30/05/2023 - 20:30 País

Un hombre de 55 años fue asesinado esta mañana a balazos en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza, cuando se resistió a que tres delincuentes le roben la camioneta.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió este martes alrededor de las 7:30 en Humahuaca al 600 cuando Emilio Ghezzi salía de su casa para ir al trabajo en la camioneta Fiat Qubo de color blanco.

En ese momento aparecieron tres asaltantes a bordo de un automóvil Chevrolet Celta de color rojo, uno de los cuales amenazó al vecino con un arma de fuego.

Ghezzi, según se puede ver a través de una imagen de cámara de seguridad, se resistió al asalto y empezó a forcejear con los delincuentes, uno de los cuales, en medio de la lucha, le realizó dos disparos en el pecho.

La esposa del hombre, testigo presencial del hecho, habría visto el momento en el que los asesinos le dispararon al hombre y este cayó al piso.

Mientras el cuerpo del hombre quedó en el lugar, los asesinos se escaparon en el auto en el que habían llegado, el cual también era robado y fue encontrado en un barrio de emergencia situado a varias cuadras del lugar.

De acuerdo con Natalia, hija de la actual pareja del hombre asesinado, “quisieron robarle la camioneta, no le llevaron nada y lo mataron a sangre fría con dos disparos en el pecho”.

"No podemos creer lo que pasó porque fue a las 7.30, en el momento en el que todos llevamos a nuestros chicos al colegio o vamos a trabajar. Estamos en estado de shock y queremos que esto no quede impune", expresó la joven al sitio regional No Ficción Web.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica que recopiló evidencias de lo ocurrido por solicitud del fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía Temática Homicidios de La Matanza, el cual se hizo presente en el lugar del crimen.