Marcelo Corazza, exgran Hermano, se entregó y otra vez quedó detenido por corrupción de menores

01/06/2023 - 02:29 País

El exparticipante de Gran Hermano, Marcelo Corazza, se entregó y otra vez quedó detenido en la sede de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en Recoleta luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado su procesamiento en una causa por corrupción de un menor de 13 años y exhibiciones obscenas y ordenado su prisión preventiva.

Los camaristas también ampliaron su imputación a la de coautor del delito de asociación ilícita, tal como lo había solicitado el fiscal, Patricio Lugones.

El ex productor de Telefé llegó a la sede policial acompañado por sus hermanas y su abogado minutos después de las 17. En un primer momento, se encontraba alojado en la oficina del jefe de la división con su defensor, quien fue el que negoció su entrega. La expectativa era que lo iban a ir a buscar a su casa en Tigre, como en marzo.

De allí lo van a trasladar a la Comisaría 1 para realizarle la ficha policial y revisación médica. El último destino será la Alcaidía 4 bis anexo de la Policía de la Ciudad.

El juez Javier Sánchez Sarmiento había resuelto la falta de mérito para Corazza en la acusación por asociación ilícita y había hecho lugar al pedido de excarcelación por el delito de corrupción de menores. Sin embargo, los resultados de la pericia en el celular del ex Gran Hermano volvieron a complicar su situación.

Es que a dos meses de la primera detención de Corazza, los peritos informáticos presentaron un informe realizado en su aparato móvil y hallaron fotos y videos con contenido sexual, además de chats con otras presuntas víctimas.

Así fue como Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°26, avanzó sobre esa línea de investigación para identificar a las personas involucradas, determinar si eran niños, niñas o adolescentes al momento de las conversaciones y si hubo un intercambio de dinero para acceder a ese material.

Esa evidencia estuvo a disposición de la cámara de apelaciones, pero no del juez Sánchez Sarmiento al momento de tomar la decisión. Tras el análisis de la nueva evidencia, podría ampliar su declaración indagatoria y notificarlo de la acusación por nuevos hechos.

Sin embargo, la cámara resolvió la cuestión de competencia y, al tratarse de un delito contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, lo derivó a la Justicia Federal. Una vez que se resuelva la detención y la imputación de Corazza deberán sortear un nuevo juzgado para que continúe con la investigación.

Corazza había dicho a un móvil del programa Intrusos, instalado en la puerta de su casa, que "no hay chance" de que vuelva a la cárcel. Por consejo de sus abogados decidió no hablar en relación a la causa, aunque sus dichos no fueron más que una expresión de deseo y ahora volverá a la cárcel, al menos hasta que se defina si es culpable o no.

Fuentes judiciales confirmaron que las investigación por estas dos posibles nuevas víctimas se realizará en el marco de la misma causa por corrupción de menores de trece años y exhibiciones obscenas y asociación ilícita.