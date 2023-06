Toloza Paz confirmó que será precandidata a Gobernadora de la provincia de Buenos Aires

01/06/2023 - 14:06 País

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que será precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. De esta forma, competirá con el actual mandatario provincial Axel Kicillof en una interna del Frente de Todos.

Según reveló lo hará de la mano de la postulación presidencial de Daniel Scioli, tal como informó NA. “Scioli y yo iremos a las PASO, quiero jugar en la Provincia de Buenos Aires. Voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no definieron quién es el candidato”, reveló en declaraciones radiales.

"Tenemos un objetivo, nos hemos constituido como una fuerza política dentro del Frente de Todos donde Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz van a ir juntos a las PASO en el lugar que nos toque", planteó la ministra.

Tras conocerse la noticia, el embajador en Brasil celebró la confirmación en sus redes sociales: "Es una satisfacción tener a @vtolosapaz como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en nuestra propuesta para las PASO. Con mujeres como Victoria, garantizamos capacidad y compromiso para construir una Argentina con más oportunidades para todos".

Tolosa Paz afirmó: "Para lograr en ese objetivo que es darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales, entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata".

Respecto al armado electoral, vaticinó: "Hoy hay una foto que refleja un posible escenario, quiero verlo en 15 días y más de uno se va a sorprender".

En la previa a participar de la recorrida por la planta de alfajores Cachafaz, ubicada en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Tolosa Paz planteó que las primarias potenciarán al Frente de Todos. "Nuestro Frente político llegará a su capacidad de techo en las primarias, y luego el que gane tendrá que tener la fortaleza para seguir sumando voluntades y eso lo expresa Daniel Scioli”, aseveró.

A su turno, defendió al embajador además argentino en Brasil tras las críticas de los sectores que responden a la Vicepresidenta Cristina Kirchner luego de oficializar sus aspiraciones electorales. “Scioli amplía, abraza y contiene, la figura de mayor amplitud es él”, lo definió.

Consultada por el armado y la posición que adoptarán los gobernadores al respecto, la exdiputada remarcó que en diálogo con los mandatarios le expresaron que “no hay voluntad de limitar la participación" y que deben acompañar al candidato a presidente "que más les gusta”.

Por último, la ministra pidió "no limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes" del espacio, y concluyó: "No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”.