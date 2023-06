"No se metan con los chicos", pidió el padre del niño herido por balacera cerca de una escuela

07/06/2023 - 11:08 País

El padre del niño baleado a la salida de una escuela en la ciudad santafesina de Rosario pidió que "no se metan con los chicos, que no tienen nada que ver", y dijo que el ataque que sufrió su hijo de 6 años, por el que hay dos detenidos, fue "al voleo".



Diego, el papá del alumno de primer grado de la escuela "José Ortolani" del barrio Empalme Graneros de Rosario, dijo sentir "bronca, impotencia y lástima" por lo ocurrido ayer con su hijo, que sufrió el roce de una bala en un tobillo y está fuera de peligro.



El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 de ayer en las calles Génova y Cullen, a pocos metros de la escuela Ortolani, cuando dos personas que se movían en moto pasaron por el lugar y dispararon, mientras se producía la salida de los alumnos de la institución escolar.



Como consecuencia de los disparos, un niño de 6 años fue rozado por una bala en un tobillo, por lo que fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario.



El padre de la víctima dijo a Canal 3 de Rosario que quienes dispararon lo hicieron "al voleo" y dijo sentirse "desconcertado por lo ocurrido".



"Le pasó a mi hijo, pero le pudo pasar a otra criatura, porque salíamos varios padres con sus hijos", sostuvo Diego, para insistir con que "dejen de meterse con las criaturas".



Tras la balacera en las inmediaciones de la escuela, la policía detuvo a dos personas sospechosas de ser quienes dispararon.



Los arrestados fueron identificados por sus siglas como M.S. y A.L., y serán imputados el próximo viernes en el Centro de Justicia Penal, dijeron a la agencia de noticias Télam fuentes de la Fiscalía Regional Rosario.



Los voceros no adelantaron la calificación de la imputación, que se conocerá durante la audiencia.