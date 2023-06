VIDEO | El streamer “Brunenger” sufrió un violentísimo robo mientras transmitía en vivo desde su auto

11/06/2023 - 10:25 País

El streamer argentino "Brunenger" fue víctima de un violento asalto cuando transmitía en vivo para su canal de Twich: un delincuente le destrozó la ventanilla y se llevó el celular con el cual realizaba el live.

En el video se ve cómo el ladrón aprovechó la distracción del streamer, que estaba mirando su celular, para acercarse al auto desde el lado del acompañante y en unos segundos actuó para sustraerle el teléfono.

Se puede ver a una persona vestida con un buzo negro y un gorro de lana del mismo color, quien le rompe la ventana del acompañante.

Le roban a BRUNENGER @brunenger #brunenger, mejore la cara del chorro con IA. pic.twitter.com/2YBpZECORX — narigon (@Na_ri_gon) June 11, 2023

La transmisión de Twitch se cortó justo en el momento en que las dos manos del agresor atravesaron el vidrio. El streamer volvió a transmitir desde el vehículo poco después, contando lo que le pasó.

"Paró una moto ahí, se bajó un chabón y le pegó una piña al vidrio. Me rompieron el vidrio y me robaron el teléfono mientras estaba haciendo el vivo", mencionó.





Y en Twitter añadió: "Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes".

"Brunenger" llamó de inmediato a la policía y realizó la denuncia con la Policía. El ladrón hasta el momento sigue prófugo.