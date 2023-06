Cecilia Strzyzowski: César Sena tiene nuevo abogado y lo cambiaron de comisaría

19/06/2023 - 23:56 País

César Sena, expareja y uno de los siete detenidos por el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, designó un nuevo abogado defensor y fue trasladado a otra comisaría de la capital chaqueña, informaron fuentes judiciales.



En tanto, unos 200 vecinos del barrio Santa Inés protestaban esta noche en la puerta de la seccional 6ta. en repudio a su presencia, en esa zona del sur de Resistencia, aunque por el momento continuará en ese sitio.



Si bien en un primer momento se había dispuesto un traslado a una comisaría de la localidad La Verde, unos 60 kilómetros al noroeste de la capital de Chaco, los vecinos y el intendente local se opusieron, y la medida se pospuso.



En ese sentido, Ramón Peña, intendente de dicha localidad, dijo esta tarde a Todo Noticias que la comunidad "no va a aceptar el traslado" porque es una localidad "tranquila" y que ya sufrió un femicidio en el último año.



Sin embargo, aclaró que él no tenía datos "oficiales" sobre el traslado.



Los voceros detallaron a Télam que la derivación de Sena hijo (19) desde la comisaría 3ra de Resistencia se dispuso por razones de seguridad para la investigación y lo hizo disfrazado de policía en una camioneta de civil.



Es que en la misma dependencia está alojado su padre, Emerenciano Sena, también imputado por la desaparición y probable femicidio de Cecilia, y la idea era mantenerlos separados.



Por ello, Sena hijo finalmente quedó esta tarde alojado él solo en la seccional 6ta. de Resistencia.



A raíz de ello, unos 200 vecinos con bombos y redoblantes del club Chaco For ever protestaban en la puerta de la dependencia situada en calles 2 de Abril y Sra. De Vernet.



Con aplausos y gritos de "asesino" y "que se vaya", los habitantes del barrio Santa Inés repudiaban que esté alojado allí, donde un grupo de policías custodiaba el frente en el que prendieron velas para recordar a Cecilia.



"No queremos un asesino en el barrio, que se vaya", dijo a Télam uno de los vecinos, quien aseguró que esa zona "es muy tranquila".



Voceros judiciales aclararon que por el momento no se está pensando en un nuevo traslado.



En tanto, durante esta jornada, el menor de los Sena designó como nuevo abogado, en reemplazo de su defensa oficial, a Ricardo Osuna, un penalista local.



El propio letrado confirmó a Télam que ya fue designado en el expediente para ejercer la representación del imputado.



"Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", dijo esta mañana Osuna al canal Crónica TV.



El letrado añadió que, según lo que tomó conocimiento, existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido, a quien dijo que vio "normal" durante su visita a la seccional 3ra. de Resistencia, antes de su traslado a otra dependencia policial.