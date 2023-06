Cristina Kirchner: La represión en Jujuy remitió "por instantes" a las de "diciembre del 2001"

20/06/2023 - 21:00 País

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó hoy que la represión en Jujuy contra manifestantes que protestaron por la reforma parcial de la Constitución de esa provincia, aprobada en la Legislatura local, remitió "por instantes" a las de "diciembre del 2001".



"Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.



Y amplió: "Para los que no recuerdan o aún no habían nacido, les recomiendo una vez más la serie 'Diciembre 2001' del director Benjamín Avila, que se exhibe, desde hace unos días, en una conocida plataforma y que narra los hechos que culminaron con el Estado de Sitio y la muerte de 38 argentinos".



La Vicepresidenta señaló que "paradójicamente, el mismo gobernador que hoy ordenaba la represión en Jujuy era un alto funcionario de aquel Gobierno de la primera Alianza que establecía el Estado de Sitio y fue responsable de aquellas muertes", con relación al actual mandatario de esa provincia Gerardo Morales.



Y reseñó que "también, hace exactamente 5 años, un 20 de junio como hoy -en el que recordamos a Belgrano y honramos nuestra bandera- el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobaba el acuerdo Stand-By por 50.000 millones de dólares para la Argentina solicitado por Mauricio Macri, presidente del gobierno de la segunda Alianza, que también integraba -e integra- el gobernador Morales".



"De esta manera, retornaba a nuestro país ese organismo multilateral de crédito que tanto daño le hiciera a la economía y a la vida de los argentinos y las argentinas", indicó Fernández de Kirchner.



Y concluyó: "Como siempre digo, todo hace juego con todo. Una vez más la Argentina circular".



Más temprano, la Vicepresidenta le pidió al gobernador de Jujuy que "pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado" y sostuvo que "pareciera que la represión salvaje está en su ADN".



"Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe", expresó más temprano la Vicepresidenta en la misma red social.



Fernández de Kirchner respondió de esa manera un tuit anterior de Morales, en el que hizo "responsable" al Presidente y a la Vicepresidenta de "la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy".



En respuesta, la Vicepresidenta le recordó a Morales: "Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos".



"Y por favor Morales no mienta más… que hasta James Cameron se dio cuenta", concluyó en su publicación.



La Vicepresidenta se refirió de esa manera a la reciente visita del director de cine norteamericano a Jujuy, quien declaró haberse sentido "emboscado" por Morales por haber querido utilizar su imagen para promocionar la extracción de litio.



Luego, en otro tuit, Fernández de Kirchner compartió el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó que "observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas" en la provincia de Jujuy, en rechazo de la reforma de la Constitución, y destacó que se trata de "una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida".



"La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios", indicó el organismo en un comunicado de prensa.



"¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente… Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, la que se acaba de pronunciar sobre la represión que usted ordenó en su provincia, sosteniendo que 'Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy'. La comprensión de texto es para todos y todas Morales", concluyó la Vicepresidenta.