Burlando llegó al Chaco y asumiría la defensa de la familia de Cecilia Strzyzowsky

Fernando Burlando llegó a Chaco y todo indica que asumiría la defensa de la familia de la joven, Cecilia Strzyzowski, que se encuentra desaparecida desde hace 20 días.

Los familiares de la chica no tienen noticias de ella desde el 1 de junio y afirman que su marido, César Sena, la mató con la ayuda de sus papás, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

A medida que van surgiendo distintas versiones sobre lo que le sucedió a Cecilia, varios abogados ya se comunicaron con Gloria Romero, la madre de la víctima, para ayudarlas con el caso que causó una gran conmoción en todo el país.

En medio de las especulaciones, la mujer aseguró en reiteradas oportunidades que continuaría con la misma letrada, Karina Gómez, tía de la joven desaparecida.

“Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni el Burlando me van a representar. Yo les agradecí cuando se comunicaron conmigo, pero mi abogada no estaba de acuerdo y no voy a pasar por encima de ella”, contó Gloria en una reciente entrevista.

“Soy una persona de campo, tengo palabra y soy leal. Además, yo confío en Karina porque es la tía de Cecilia”, explicó Gloria, quien eligió cambiar a su familiar por los letrados Arregin y Briend.