Los abogados de la familia de Cecilia Strzyzowski “no se trató de un mero problema de pareja”

22/06/2023 - 10:55 País

El abogado Miguel Ángel Pierri, uno de los que representa a la mamá de Cecilia Strzyzowski (28), desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, por cuyo supuesto femicidio están acusados su marido, sus suegros y otras cuatro personas, consideró hoy que lo sucedido con la joven "no fue un mero conflicto de pareja" sino que cree que el móvil fue "patrimonial".



"Sería importante poder definir cuál fue la causal. No creo que haya sido una mera cuestión sentimental, un conflicto de pareja, podría ser patrimonial, económico o financiero, o alguien que vio algo que no tenía que ver", expresó Pierri en la puerta de la fiscalía de Resistencia, adonde acudió para entrevistarse con Equipo Fiscal Especial (EFE) creado para investigar el hecho.



El abogado agregó que si bien no es imprescindible el hallazgo del cuerpo de la víctima para avanzar en la investigación de los que se cree que fue un crimen, consideró que aún hay prueba imprescindible que debe agregarse al expediente de cara a que el martes próximo vence el plazo para que la Justicia resuelva la situación procesal de los acusados César Sena, esposo de Cecilia; de los padres de éste, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; la asistente de la pareja Fabiana González y su esposo, el chofer Gustavo Obregón, y el casero de la familia, Gustavo Melgarejo, y su mujer, Griselda Reinoso.



"Falta certitud sobre los restos óseos, el examen completo de las llamadas telefónicas y de los chats y el análisis del móvil", detalló.



Finalmente, Pierri se refirió a la madre de Cecilia, Gloria Romero, como una mujer que "es un ejemplo", ya que se muestra entera a pesar de la "inmundicia" por la que está pasando.



"Estamos frente a un gravísimo hecho social", concluyó.