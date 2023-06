Elisa Carrió sufrió un accidente en el ingreso a Santa Fe y no descarta un atentado

26/06/2023 - 10:36 País

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, relató que sufrió un confuso accidente mientras viajaba con su custodia rumbo a Santa Fe y no descartó que el hecho haya sido un intento de atentar contra su vida. La precandidata al Parlasur advirtió, en diálogo con José Del Rio, que en el camino “estallaron las dos ruedas”. “Menos mal que a último momento me cambié de auto”, explicó.

Carrió precisó que viajaban en dos autos. “El uno, es el blindado, el dos, no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas”, indicó. “¿Crees que fue un atentado?”, le preguntó Del Rio. “Y...a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo”. Si bien primero dijo que un fiscal de Santa Fe estaba investigando, luego afirmó que no hay una causa judicial por el hecho.

“La verdad es que si íbamos a 140 km/h o 150 km/h, no sé... Decí que estallaron cuando bajamos a Santa Fe. Yo justo me cambié, porque pensé ‘qué blindado, ni qué blindado’, pero de ese auto estallaron las dos gomas. Se lo comunicamos al Ministro. Y a un Fiscal Federal que está investigando todo”, reveló la referente de Juntos por el Cambio.

De hecho, según la dirigente, cuenta con pruebas de lo sucedido, para sostener que no se trató de un accidente, sino que estuvo premeditado. “El Fiscal de Santa Fe que está actuando sobre el tema, y hay muchas pruebas que están en reserva”, dijo.

“Yo a esta altura ya no me importa perder la vida, porque se lo debo al pueblo de Santa Fe. Si me preocuparon mis custodios, yo no quiero que mueran mis custodios, mátenme a mí sola”, manifestó Carrió, al tiempo que agregó: “No tengo miedo, yo prefiero morir por la Argentina, que vivir como un cobarde”.