Repudio del arco político a dos dirigentes de Milei por dichos discriminatorios

27/06/2023 - 21:35 País

Figuras del arco político salieron al cruce de los dichos de Lucas Luna y Verónica Sikora, dirigentes de La Libertad Avanza, espacio que comanda Javier Milei, que tuvieron palabras discriminatorias contra Franco Rinaldi y Milagros Juez, la hija de Luis Juez, que padece parálisis cerebral.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el jefe de Gobierno y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a jefe de Gobierno, Leandro Santoro, fueron algunos que repudiaron las palabras de los libertarios.

Lucas Luna, precandidato a integrar el Parlasur por el espacio de Javier Milei, quien debió renunciar a su postulación luego de sus dichos contra Rinaldi, que obtuvieron gran repercusión en redes sociales y medios, y que le valieron un amplio de repudio en general.

El segundo caso, en tanto, ocurrió en Córdoba, donde la candidata a intendenta de la capital provincial por La Libertad Avanza, Verónica Sikora, dijo de Juez: "Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebe. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente. No va a votar con el hijo, mostrando ahí… no sé. Es como muy bajo. Muy bajo”.

Dentro de las voces que lo cruzaron estuvo la de De Pedro. "Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO", tuiteó el funcionario.

Acto seguido, consideró que los dichos de Luna "exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros".

Por su parte, Rodríguez Larreta tuiteó: "Repudio absolutamente los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra Franco Rinaldi y Milagros, la hija de Luis Juez".

"Trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más. Todo mi apoyo a Franco y a Milagros y su familia", dijo el alcalde porteño.