Piden activar "Alerta Sofía" por desaparición de una joven con discapacidad intelectual

30/06/2023 - 15:50 País

La Red Infancia Robada San Luis pidió que se active el "Alerta Sofía" para buscar a Lourdes Vanina Iglesias, una mujer de 25 años con discapacidad intelectual que desapareció el lunes último, y denunció el hecho ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sifebu).



En diálogo con la agencia de noticias Télam, la Coordinadora Regional de la Red Susana Dromi explicó que la organización pide el alerta, previsto solo para niñas, niños y adolescentes, porque Lourdes tiene una discapacidad intelectual. "Entendemos la necesidad de revisar la situación", añadió Dromi, quien sostuvo que "no es casual que algunas de las personas desaparecidas presentan características que no coinciden con su edad cronológica y se manejan como niñeces".



Activar el Alerta Sofía sería una manera de "garantizar la búsqueda que en el caso de menores pone en juego otras herramientas para encontrarlos", añadió.



La joven de 25 años no regresó a su casa luego de una consulta en el Hospital de Salud Mental de San Luis el pasado lunes y ayer debía haberse presentado a declarar en un juicio contra su padre, por lo que la ONG pidió que se tenga en cuenta "la gravedad del caso" y "el alto riesgo inminente".



Lourdes y su hermana, dos años mayor, escaparon en octubre del 2021 de la casa de su padre, donde se encontraban en una situación de cautiverio, mal alimentadas y sometidas a malos tratos.



La familia de Lourdes que quedó con su guarda alertó que su desaparición se dio en la semana en que la joven tenía que declarar en Cámara Gesell por ese caso, y solicitó que los operativos de rastrillaje se realicen solo con personas "capacitadas y correctamente identificadas" y "no se convoque a presuntos videntes".



Además, instó a que se realice un afiche de búsqueda "de manera urgente" y se coloque "de modo impreso en los puestos limítrofes, terminales y aeropuertos".



Lourdes tiene cabello largo negro, ojos oscuros, piel morocha y mide aproximadamente 1,65 metros.



En octubre de 2021 la joven se encontró con un vecino al que acudió para pedirle comida, quien dio aviso a la Policía y desencadenó un operativo que concluyó con el hallazgo de las dos hermanas que vivían encerradas en una habitación de la casa de su padre en la calle Elpidio González al 900, del barrio Monseñor Di Pasquo de la capital provincial.



El personal policial constató que sufrían un grado importante de desnutrición y dieron intervención al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1, por lo que fueron entregadas en guarda a sus familiares.



Ante cualquier información, la Policía solicita comunicarse al 911 o al 134 o a la dependencia más cercana.