Familiar de la joven asesinada en Tucumán: "Ella tenía problemas, pero no merecía morir así"

04/07/2023 - 16:30 País

Un nuevo femicidio sacude a Tucumán. Una joven de 15 años fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pozo ciego. El principal acusado sería su novio, de 28 años quien habría confesado el crimen tras recibir una paliza de parte de familiares de la víctima. Ahora s encuentra detenido. Tras conocerse la noticia, una pariente de la menor brindó unas declaraciones.

Graciela rompió el silencio sobre el femicidio de Milagros Yumila Valdez. La mujer aseguró que "ella (por la adolescente) podría haber tenido muchos problemas, pero no merecía morir de esa manera”. Y agregó: “La droga está matando a nuestros hijos y nadie hace nada. Milagros desde hace tiempo que quería salir, pero no conseguía ayuda”, sostuvo.

Luego de varias horas de búsqueda, el cadáver de la jovencita fue hallado en un pozo ciego en la casa de su novio, en Las Talitas. Según el sitio Contexto, la menor vivía en el barrio Canal Norte. El domingo, junto a su hermana Adriana, una amiga y su pareja Eduardo Jaime estaban en la esquina de avenida Francisco de Aguirre y San Miguel hablando y, aparentemente, consumiendo drogas. La adolescente y su novio decidieron separarse del grupo para irse a la casa de él, en Villa Mariano Moreno.



Margarita Valdez, madre de Milagros, vio a sus hijas el domingo a las cinco cuando regresaba de cuidar a su madre del hospital. Cerca de las 10, se levantó y observó que la más chica no estaba en la casa. Despertó a Adriana y le preguntó por su hermana. Ella le contestó que se había ido con su novio. La mujer decidió ir a buscarla. El padre del joven le dijo que la adolescente no había ido hasta ahí. La misma respuesta recibió de Jaime. Como sabía que estaba mintiendo, realizó la denuncia de su desaparición en la seccional 6° ese mismo día.



El caso llegó a manos de la fiscal Mariana Rivadeneira que ordenó que se activara el protocolo de búsqueda. Personal de la Unidad Regional Norte, al mando del comisario Joaquín Girvaux, comenzó a indagar sobre el paradero de Milagros.



Mientras los uniformados realizaban la tarea, los familiares de la adolescente fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, después de propinarle una golpiza, el joven habría reconocido que él la había matado. Lo presentaron en la comisaría jurisdiccional para contar lo que le había ocurrido, aunque no informó que había hecho con su cuerpo. En esos momentos, los uniformados sumaron una evidencia clave: una vecina del acusado dijo que había visto ingresar a la pareja a un domicilio y que, al poco tiempo, sólo el joven había abandonado el domicilio del barrio 180 Viviendas.



Ese fue el indicio que utilizó Rivadeneira para solicitar una medida de allanamiento en ese domicilio. Los pesquisas se presentaron en el lugar para buscar evidencias y, al requisar la casa, descubrieron que había un pozo ciego. Al revisarlo descubrieron el cuerpo de la adolescente.



Al confirmarse que se trataba de un femicidio, el expediente pasó a manos del fiscal Ignacio López Bustos. El investigador ordenó que se realizara la autopsia y que se aprehendiera a Jaime. El médico de Policía opinó que Milagros había sido estrangulada y no descartó que también haya sido víctima de un abuso sexual.



El acusado también tenía problemas de adicción y antecedentes por robos menores. “Era una de esas plagas que está drogándose todo el tiempo. Todo el mundo lo conoce porque vivía mandándose cagadas. Su familia ya no sabía qué hacer con él porque vivía en problemas. Ahora se pudrirá en la cárcel”, sostuvo un vecino.