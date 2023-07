Matan a tiros a un policía que se resistió al robo de su moto y detienen a un sospechoso

05/07/2023 - 16:54 País

Un efectivo de la policía tucumana fue asesinado a balazos por al menos un delincuente cuando se resistió a que le robaran la moto en la que se trasladaba por el barrio San Cayetano, en la capital provincial, y por el crimen detuvieron a un sospechoso de 21 años que estaba en libertad condicional por otro delito, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió ayer pasadas las 19.20, cuando el policía Ramón Sánchez (44), que se trasladaba en su motocicleta por la autopista Circunvalación y fue interceptado en la zona conocida como Las Piedritas por al menos un delincuente, quien quiso robarle el vehículo en el que se movilizaba.



De acuerdo con las primeras informaciones obtenidas en el lugar, Sánchez se resistió al robo y el asaltante, al ver que era policía, efectuó numerosos disparos, la mayoría de los cuales impactaron en el abdomen y torso de la víctima, que cayó gravemente herida.



Según los voceros, el policía fue trasladado a un hospital, donde murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, mientras que el ladrón logró escapar con un bolso que era propiedad de Sánchez, el cual contenía su arma de fuego reglamentaria.



Hoy, pasadas las 12.30 del mediodía, fuentes policiales confirmaron la captura del principal sospechoso, de 21 años, quien se apellida Villafañe y se encontraba en libertad condicional en una causa por robo.



"Lo detuvo en la zona de San Cayetano un equipo integrado por la Sección de Prófugos. Todo el personal policial de la provincia estaba en su búsqueda", explicó el comisario Fabio Ferreyra, jefe de la Unidad Regional Este, en diálogo con el canal América Tucumán, a la vez que indicó que Villafañe fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza.



Luego de la detención del presunto autor del crimen, el ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, dio detalles de la investigación que derivó en la detención.



"Hubo una viralización de quien era la persona y pudo ser identificada. La búsqueda dio resultado por suerte. No se encontró el arma que habría usado el delincuente. Llama la atención la cantidad de disparos que recibió el oficial de policía. Habrían sido cinco. La secuencia de los hechos la irá determinando el fiscal en base a la prueba recolectada", relató Agüero.



Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II de Tucumán, a cargo de Carlos Sale, quien trabajó en el lugar junto al personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), efectivos de la División Homicidios de la policía tucumana y personal de la Comisaría IV.



Al respecto, Sale catalogó el hecho como "muy violento, donde se efectuaron muchos disparos",



"En horas de la noche se nos informó que se había cometido un homicidio en ocasión de robo por lo que nos abocamos a realizar las primeras medidas a efectos de las pesquisas correspondientes (por parte del ECIF). La intención, por parte del sospechoso, fue aparentemente robarle la moto donde, además, le sustraen un bolso, que aparentemente contenía el arma de fuego del policía", narró el fiscal.



Tras ello, el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II agregó: que la pesquisa estaba abocada esta mañana a encontrar proyectiles en la escena, para sumar a los que se sacarán del cuerpo de la víctima en la autopsia.



Por otra parte, la hermana del policía asesinado, María Sánchez, pidió "Justicia por Ramón", a la vez que aseguró que "él siempre cumplía con su labor" y que los ladrones "se ensañaron" al ver que era policía.



"Han dejado a toda una familia muy mal ¿Cómo seguimos ahora? Deja huérfana a una nena. Nunca ha tenido problemas en el trabajo, se fue a ganarse el peso para que estas lacras lo maten de esta forma. Se han ensañado porque sabían que era policía, por eso le tiraron de la forma en que lo hicieron. No los tienen que largar más", expresó con tristeza la mujer en diálogo con el canal América Tucumán.



A continuación, María añadió: "Me gustaría saber antes que nada si el juez que lo ha largado a este delincuente era consciente de las cosas que iba a hacer. Hoy por hoy es mi hermano, mañana no se quién va a ser. Lo único que quiero es justicia".



Por último, las fuentes aseguraron que durante la tarde culminará la autopsia del policía, la cual estaba a cargo del Cuerpo Médico Forense.