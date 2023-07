Caso Cecilia: el abogado de Marcela Acuña renunció a la defensa y se complica su panorama

05/07/2023 - 18:58 País

El abogado Juan Carlos Saife presentó hoy su renuncia por razones "estrictamente personales" como defensor particular de la detenida Marcela Acuña, madre del principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien desapareció el 1 de junio pasado en Resistencia, Chaco.



"Los motivos son estrictamente personales", explicó esta tarde a Télam el letrado, quien aclaró que seguirá siendo defensor del esposo de Acuña, Emerenciano Sena, también detenido por el caso como coautor del crimen.



"Este mediodía presenté el escrito de mi renuncia y la de mi socio, ahora la tiene que aceptar el equipo fiscal y ella buscará otro abogado. Y hasta que no acepte el cargo otro abogado, o nombre a un defensor oficial, yo sigo siendo su abogado", indicó Saife, quien, a su vez, reiteró que Sena padre "es inocente" de la acusación que le endilgó la fiscalía.



"Hace cuarenta años que leo expedientes penales y tengo alguna habilidad para valorar la prueba. Mi opinión es que no hay ni un solo elemento de prueba que lo pueda asociar a Emerenciano Sena con la muerte", consideró.