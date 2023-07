Detienen a uno de los presuntos "motochorros" que baleó al adolescente

08/07/2023 - 17:37 País

Un joven fue detenido como acusado de ser uno de los dos “motochorros” que baleó en el abdomen a un adolescente de 13 años el jueves pasado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, quien seguía internado en grave estado y esta tarde comenzó un tratamiento de diálisis, informaron fuentes judiciales.



El sospechoso fue identificado por la Justicia como Luis Emiliano Franco (26) y fue aprehendido anoche tras un allanamiento realizado anoche en el barrio Frino de la localidad José C. Paz, luego de que los investigadores trabajaran con una serie de videos de cámaras de seguridad que captaron la ruta de llegada y escape de los delincuentes.



Voceros judiciales informaron a Télam que Franco fue indagado hoy por los delitos de “homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego también tentado” y que se negó a declarar ante la fiscal Marisa Marino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien ya pidió al Juzgado de Garantías interviniente convertir en detención la aprehensión del joven.



Mientras que los efectivos de la comisaría 4ta. de Tortuguitas y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de San Miguel continuaban abocados a la búsqueda del otro “motochorro” que intervino en el asalto al adolescente.



En tanto, el tío de la víctima contó esta tarde al canal de noticias A24 que recibieron "la última información de que él tenía que realizarse diálisis, pero el riesgo era que la diálisis podía causarle un paro cardíaco. Él ya pudo resistir la primera hora de diálisis, queda una hora más y si todo sale bien mañana tiene que recibir tres horas de diálisis".



Es que ayer Franco contó a ésta agencia que “la bala le perforó el pulmón, le pasó muy cerca del corazón y le arruinó el hígado, pero hasta que no se estabilice, no pueden hacer nada para restaurar" ese órgano.



En ese sentido, una fuente judicial señaló que el adolescente continuaba "en estado grave”.



“Estamos dolidos estamos acompañando a los papás, que son los que realmente están destruidos, porque es su bebé, es su primer varoncito, para la familia es muy difícil la situación”, concluyó el tío del adolescente.



El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 del jueves, en la esquina de Uruguay y Ambrosetti de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, en la zona noroeste del conurbano.



El adolescente de 13 años caminaba rumbo a la panadería cuando fue interceptado por dos "motochorros" armados que le exigieron la entrega de su teléfono celular.



En esas circunstancias, uno de los delincuentes le efectuó al menor de edad un disparo que ingresó por la zona del abdomen y luego huyeron a bordo de la moto, dejando a la víctima tendida en el piso.



Tras el asalto, el adolescente fue auxiliado por vecinos y personal policial que arribó a la escena del crimen; y ante la demora en la llegada de una ambulancia fue trasladado en un patrullero al hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde permanecía internado.