09/07/2023 - 00:46 País

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta rechazó los cuestionamientos de su rival en la interna opositora Patricia Bullrich, y afirmó que "la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos".

"Estoy convencido de que la Argentina quiere un cambio en serio, duradero, que se mantenga en el tiempo, quiere acción, hechos, basta de peleas, agresiones, de que el que no piensa como uno es un enemigo", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.





"Yo gobierno todos los días. Para pelearse, para la pirotecnia se necesitan dos y yo no entro en eso", señaló Rodríguez Larreta, y destacó que "en el cómo está la clave".

En ese sentido, el postulante a la Casa Rosada subrayó que "para cambiarle la vida a la gente se necesita construir una mayoría sólida que apruebe en el Congreso un cambio profundo en cada uno de los temas y que se mantenga en el tiempo".

Y añadió: "Dada la gravedad de la situación, tener formación económica vale mucho, porque la crisis es dramática".

Al ser consultado sobre el dólar, el jefe de Gobierno porteño destacó que "el cepo hay que sacarlo", aunque advirtió sobre las consecuencias que traería removerlo de manera brusca.

"Si lo hacés el primer día, el dólar se va a 5 mil pesos y la pobreza sube un 20%. Hay que unificar el tipo de cambio, pero hacerlo el primer día no existe", planteó.

El referente opositor se comprometió: "Tenemos que hacer una baja de las retenciones, sin ninguna duda. Lo vamos a hacer, pero tiene que ir de la mano con garantizar la estabilidad. De nada sirve bajar las retenciones, no bajar la estabilidad económica y volver a subirlas: eso no funciona, no sirve tampoco".