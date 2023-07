"No fue magia", expresó Cristina en la inauguración del gasoducto

09/07/2023 - 17:28 País

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hoy que la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) "no fue magia" y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la obra "vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera", en referencia a YPF.

También agradeció al presidente de YPF, Pablo González, por el "diseño" de la traza del GPNK.

CFK fue la tercera oradora durante el acto inaugural del Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló. Manifestó: "No fue magia. Esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón".

"Me sumo a todos los agradecimientos que hizo Sergio (Massa). Desde los legisladores, los trabajadores y trabajadores de Avellaneda. Pero quiero sumar mi agradecimiento al presidente de YPF, Pablo González. Tuvo un rol importante en las etapas que no se conocen como en la traza del Gasoducto que empezó en Llavallol. Es importante conocer el contexto, la voz de YPF fue determinante para decidir esta traza. Decían que no se iba a poder, que no íbamos a llegar, que era demasiado ambicioso. La ambición con obras como estas hay que fomentarla, apoyarla e impulsarla".